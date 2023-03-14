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Çıkışını sürdürüyor

Hentbol Erkekler Birinci Ligi A Grubunda zirve mücadelesi veren Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor ligin ikinci yarısında yakaladığı çıkışını Sivas Gençlikspor karşısında da sürdürerek adım adım hedefe ilerlemeye devam etti. 

14 Mart 2023 Salı 02:00
Çıkışını sürdürüyor

Ligin ikinci yarısına Batman Belediyespor galibiyeti ile başlayan kırmızı siyahlı ekip ligin ikinci yarısında toplam 3 galibiyet bir de beraberlik alarak zirvedeki takımlar ile arasındaki puan farkını 1’e indirmeyi başardı. Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor Antrenörü Ozan Salep, sezon başında kendilerine belirledikleri hedefe emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Ligin ilk yarısında istemedikleri şanssız puan kayıpları yaşamalarına karşılık, ligin ikinci yarısında iyi toparlandıklarını ve üst üste aldıkları puanlar ile zirvedeki takımlara yaklaştıklarını dile getiren Salep, “Hedefimiz Play-Off müsabakalarına lider olarak gidip puan avantajını yakalamak. Bu hedef doğrultusunda da çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sivas Gençlikspor ile deplasmanda oynadığımız müsabakada oyuncularım sahada çok iyi mücadele ettiler ve haklı bir galibiyet aldık. Artık bu maç geride kaldı ve önümüzde üst üste oynayacağımız çok zorlu iki Rize müsabakası bulunuyor. Ligin ilk yarısında mağlup olduğumuz Güneysuspor ile Rize Belediyespor takımlarıyla kendi sahamızda karşı karşıya geleceğiz. İki güçlü rakibimizi yenmemiz durumunda ise Play-Off’lara lider olarak gideceğimizden eminim. Cumartesi günü Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda Güneysuspor ile karşı karşıya geleceğiz. Güçlü rakibimiz ile oynayacağımız müsabakaya bugünden itibaren başlayacağız ve iyi bir hazırlık döneminin ardından rakibimizi yenmek için sahaya çıkacağız. Şuanda zirvenin ortağı olan Güneysuspor’u mağlup ederek zirvenin yeni sahibinin de bizim olacağına inanıyorum.” dedi. »Haber Merkezi

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Çıkışını Sürdürüyor
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