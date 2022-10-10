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Çekişmeli beraberlik

Yozgatspor 1959 FK Bölgesel Amatör Lig ikinci haftasında Develigücü Spor’un konuğu oldu.

10 Ekim 2022 Pazartesi 02:11
Çekişmeli beraberlik

Develi İlçe Stadında oynanan mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.
Maçın ilk yarısı 26’ıncı dakikada Develigücü Spor’un 7 numaralı oyuncusu Oğuzcan Coşkun topu file ile buluşturarak takımını 1 – 0 öne geçirdi. İlk yarı Develigücü Spor’un Yozgatspor 1959 FK karşısında 1 - 0 üstünlüğü ile sonuçlandı. 
Maçın ikinci yarısı çekişmeli bir şekilde başladı. Yozgatspor oyuncusu 8 numaralı Celal İpek 90 + 3’te gol atarak takımına beraberliği getirdi.
Yozgatspor 1 puanla evine döndü. 
»Haber Merkezi

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Çekişmeli Beraberlik
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