Çekişmeli beraberlik

Develi İlçe Stadında oynanan mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.

Maçın ilk yarısı 26’ıncı dakikada Develigücü Spor’un 7 numaralı oyuncusu Oğuzcan Coşkun topu file ile buluşturarak takımını 1 – 0 öne geçirdi. İlk yarı Develigücü Spor’un Yozgatspor 1959 FK karşısında 1 - 0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısı çekişmeli bir şekilde başladı. Yozgatspor oyuncusu 8 numaralı Celal İpek 90 + 3’te gol atarak takımına beraberliği getirdi.

Yozgatspor 1 puanla evine döndü.

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