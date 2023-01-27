Kulüp Sporcularından, Betül Zararsız 55 Kilo Büyük Bayanlarda Türkiye Birincisi, Mustafa Kaan Zararsız 74 Kilo Genç Erkeklerde Türkiye İkincisi oldu. »Haber Merkezi
27 Ocak 2023 Cuma 02:00
Mustafa Durmuşoğlu Anısına 21-29 Ocak tarihleri arası düzenlenen Milli takım seçmelerinin ilk ayağı olan Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Yozgat Belediyesi Bozokspor Kulübü büyük başarı gösterdi.
Kulüp Sporcularından, Betül Zararsız 55 Kilo Büyük Bayanlarda Türkiye Birincisi, Mustafa Kaan Zararsız 74 Kilo Genç Erkeklerde Türkiye İkincisi oldu. »Haber Merkezi