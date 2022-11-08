Büyük başarı

Sarı siyahlılar bu hafta karşılaştığı Yerköy Bağlarbaşı Köselispor karşısında 9-3’lük skorla galip geldiler.

Geçtiğimiz sezonda olduğu gibi bu sezonda da hedefe oynayan Kale Spor, Bişekspor mücadelesinde başlayan galibiyet serisini Yerköy Bağlarbaşı Köselispor mücadelesinde de devam ettirdi. Yozgat Yerel Amatör Küme A grubu lideri Yerköy Bağlarbaşı Köselispor’a karşı sarı siyahlı ekip sahadan 9-3’lük farklı bir galibiyetle ayrıldı. Kalespor’da Adem ve Abdullah Çoban 3’er golle hat-trick yaparken diğer goller Erol, Serhat ve Kartal’dan geldi.

Yerköy Bağlarbaşı Köselispor karşısında alınan farklı galibiyet sonrası açıklamalarda bulunan Kale Spor Genel Kaptanı İsmail Güleç takımın oyunundan ve skordan memnun olduklarını dile getirerek,” Kalespor olarak her sene olduğu gibi bu senede hedefe kurulmuş bir takımımız var. Her ne kadar grup mücadelesine iyi bir başlangıç yapamamış olsak da devam eden haftalarda galibiyet serisini başlattık. Teknik ekibimiz ve futbolcularımız inanmış bir şekilde mücadelelerine devam ediyor. Bu hafta sahada oynanan oyundan ve aldığımız farklı skordan memnunuz. Bir haftayı daha geride bıraktık. Çalışmalarımıza devam ederek hedefe emin adımlarla yürümek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Erol Ulus ise,” Güzel oyunumuzu gollerle ve 3 puanla süsledik. Bunun için mutluyuz. Bir haftayı daha geride bıraktık. Tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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