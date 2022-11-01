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Buse haftanın karmasında

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda zirve mücadelesi veren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının başarılı oyuncusu Semanur Buse Baran haftanın karmasına seçildi.

01 Kasım 2022 Salı 02:11
Buse haftanın karmasında

Trabzon deplasmanında Ortahisar Belediyespor’u 25-23 mağlup ederek zirve iddiasını sürdüren kırmızı siyahlı ekipte gösterdiği performans ile göz dolduran ve müsabakanın en skorer ismi olan Semanur Buse Baran haftanın karmasındaki yerini aldı. Ortahisar Belediyespor ile deplasmanda oynanan müsabakada rakip fileleri 7 gol gönderen Semanur Buse Baran hem takımının hem de müsabakanın en golcü ismi olmuştu. Takımının aldığı galibiyete büyük katkıda bulunan genç oyuncu, haftanın karmasına seçilmesinin gurur verici olduğunu ancak bundan daha önemlisinin takımının sahadan galibiyet ile ayrılması olduğunu söyledi. Ortahisar Belediyespor ile oynadıkları müsabakada takımının en golcü ismi olduğunu ve 7 gol ile galibiyete katkı sağladığını dile getiren Semanur Buse Baran, “Takım olarak Trabzon deplasmanında çok iyi mücadele ettik. Sahadan da galibiyet ile ayrılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İki hafta fikstür gereği müsabaka yapmayacağız ancak, Antrenörümüz Enis Atmaca gözetiminde antrenmanlarımıza devam edeceğiz. Bu hafta göstermiş olduğum performanstan dolayı Birinci Lig için düzenlenen haftanın karmasına seçildim. Bundan dolayı çok mutlu oldum. Bundan sonraki haftalarda da haftanın karmasına girebilmek için elimden geleni yapacağım.” dedi. 
Hentbol Gazete tarafından yapılan haftanın karmasına Semanur Buse Barın ile birlikte Konyaaltı Belediyespor kalecisi Necla Fahran, Aksaray Belediyespor’dan İlayda Duru, Kırşehir Belediyespor’dan Esra Gözüm, Eskişehir Hentbol’dan Buğu Sönmez, Polatlı Belediyespor’dan Hülya Yıldırım ve Elazığ’dan Gizem Dilek girdi. 
»Haber Merkezi
 

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Buse Haftanın Karmasında
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