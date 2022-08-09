Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 16
açık
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
2.795,06
ALTIN
1.031,93
DOLAR
17,95
STERLİN
21,72
EURO
18,33

Buğday hasadı yapıldı

Yozgat’ta yerli buğday tohumluklarıyla uygulanan buğday çeşit demonstrasyonlarının hasatları yapıldı. 

09 Ağustos 2022 Salı 02:11
Buğday hasadı yapıldı

Yerli buğday tohumluklarını çiftçilere tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla 6 ilçede 15 köyde 12 kuruluşa ait 32 çeşit buğdayla yapılan yerli buğday çeşit demonstrasyonların hasatları Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, teknik personelleri ve çiftçiler ile birlikte yapıldı.
Yapılan demonstrasyon ekimleri ile ilgili olarak İl Müdürü Tanju Özkaya şunları söyledi; “Bakanlığımız Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğümüzce 'Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın' sloganıyla yerli çeşitlerimizin çiftçilerimize ektirilerek yaygınlaştırılması çalışması başlatmıştır. Bu çalışmada, Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren Enstitü Müdürlüklerimiz ile TSÜAB'a üye özel sektör firmaları tarafından tescil ettirilen yerli ve milli çeşitlerin çiftçi şartlarında demonstrasyon çalışmaları yapılmaktadır. Ekilen çeşitlerin bir kısmı daha önce tarla günü ile çiftçilerimize ve kamuoyuna tanıtılmıştı. Daha sonra Sayın Vali Ziya Polat’ın katılımı ile buğday hasadını başlatmıştık. Yaptığımız demonstrasyonların hasatlarını teknik personelimiz ve çiftçilerimizle birlikte yaparak bitirdik. 
Bu çeşitler; Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen; Aytenabla, Selamibey, Çavuş, Demirhan, Şanlı, Fazılbey, Kürşad çeşitleri, Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilmiş olan Bozkır, Taner, Yavuz, Şehzade çeşitleri, Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olan Reis, Nacibey, Müfitbey, Es26 ve Dumlupınar çeşitleri, Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Altuğ, Acar, Nusrat ve Halis çeşitleri, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Nevzatbey, Edirne Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünce tescil edilmiş olan Saban, Köprü ve Yüksel çeşitleri ile TSÜAB’ üye özel tohum firmaları tarafından geliştirilen Enerji, Enduro, Meya 1, Meya 2, Alp1, Ziraat, Asiya ve Hüseyinbey çeşitleridir. Bu çeşitlerden ilimiz şartlarında çok güzel verimler aldık. Sulu-Kuru Taban-Yarıtaban ve Kıraç arazilerde olmak üzere değişik şartlarda uyguladık. Bu çeşitlerden çeşitli toprak ve yetiştirme şartlarına bağlı olarak dekardan 200 ile 660 kilogram arasında verimler aldık. Özellik bazı çeşitlerin kuru şartlarda dekardan 400 kilogram civarında verimler vermesi bizi ve çiftçilerimizi çok memnun etti. Çeşitler ve yetişme şartlar hakkında bilgi almak isteyen çiftçilerimiz İl Müdürlümüze başvurabilirler. Kendilerine çeşitler, yetişme şartları ve özellikleri ve verimleri, hakkında detaylı bilgi verilecektir. Amacımız Bakanlığımız araştırma kuruluşlarınca geliştirilerek tescil edilmiş ve yabancı çeşitlerle aynı verimler sahip hatta daha iyi verim ve kalite özelliklerine sahip yerli ve milli hububat çeşitlerimizi çiftçilerimize göstererek tanımak ve ilimizde yerli tohumlarımızla üretim ve verimi artırmaktır. Çiftçilerimize bu yerli ve milli çeşitlerden kendi şartlarına en uygun olanları ekmelerini tavsiye ediyoruz.” 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Buğday Hasadı Yapıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hazırlık başladı
Hazırlık başladı
Teknik Direktör belli oldu
Teknik Direktör belli oldu
Yozgat’ta düzenlendi
Yozgat’ta düzenlendi
Milli takıma davet
Milli takıma davet
Kürsünün en tepesinde
Kürsünün en tepesinde
Milli Takım kadrosu belli oldu
Milli Takım kadrosu belli oldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim