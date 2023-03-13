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Bozok’tan farklı galibiyet

Bölgesel Amatör Lig 6. grupta yer alan temsilcimiz Yozgat Belediyesi Bozokspor, ligin 18’inci haftasında Kırıkkale Yahşihanspor’u konuk etti. Kırmızı-siyahlı takım Kırşehir ekibi karşısında farklı kazandı.  

13 Mart 2023 Pazartesi 02:00
Bozok’tan farklı galibiyet

Yozgat Belediyesi Bozokspor, Kırıkkale Yahşihanspor karşında maçın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. Dakikada gelişen atakta Yozgatspor'dan Ömürcan Karaca’nın ortaladı Cemal’in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
5. Dakikada gelişen atakta konuk takım mutlak gol den oldu. Ceza sahasında oluşan karambolda bir türlü topu kaleye gönderemedi tehlikeyi Rıfat Merzifonluoğlu uzaklaştırdı.
12. Dakikada Burak Emre Kayan ile gelişen atakta Ömürcan önünde kalan topa sert vurdu meşin yuvarlak bir kez daha filelerle buluştu 2-0
24.Dakikada Soner'in ortasında İsmail Çetin’i kafa şutunda topu ağlara gönderdi 3-0
28.Dakikada Erdi Yıldırım ile gelişen atakta Cemal'in yakın mesafeden şutu kaleci topu kornere çeldi.
60. Dakikada Sol kanattan gelişen Bozok atağında Burak Emre Kayan’ın ortasında buluşan Ömürcan’ın şutu az farkla auta çıktı.
65. Dakikada sol kanttan gelişen Bozok atağında Ömürcan ceza sahasına orta yaptı. Topla buluşan Cemalin topu ağalarla buluşturdu skor 4-0
70. Dakikada orta sahadan gelişen Bozok atağında topla buluşan Mert orta sahadan vurduğu şut kalecinin üstünden ağlara gitti. Skor 5-0
72. Dakikada serbest vuruş kullanan Soner direk kaleye vurdu. Rakip kaleci topu kornere çeldi.
73. Dakikada sol kanatta topla buluşan Burak Emre Kayan topu direk kaleye vurdu. Rakip kaleci son anda kornere çeldi.
75. Dakikada orta sahadan gelişen Bozok atağında topla buluşan Cemal rakiplerini geçerek topu rakip kaleye gönderdi top az farkla auta çıktı.
80. Dakikada sol kanattan gelişen Bozok atağında topla buluşan Soner orta sahaya yaptığı ortada topla buluşan Ömürcan’ın vuruşu az farkla üstten auta çıktı.
90 +2 de Sergenin kullandığı kornerde Rıfat’ın kafa vuruşu gol oldu skor 6-0   »Alpaslan Demir

Son Güncelleme: 12.03.2023 23:47
Anahtar Kelimeler:
Bozoktan Farklı Galibiyet
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