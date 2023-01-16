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Bozokspor umut verdi

Yozgat Belediyesi Bozokspor, Antalya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Ankara Gölbaşı takımını 3-2 mağlup etti.

16 Ocak 2023 Pazartesi 02:00
Bozokspor umut verdi

Sezonun ikinci yarısı için Antalya’da güç toplayan Bozokspor, hazırlık maçında Gölbaşı Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Tokat Plevne takımı ile golsüz berabere kalan ancak genel olarak iyi bir futbol sergileyen temsilcimiz Gölbaşı Belediyespor’u 3-2 yenerek lige hazır olduğunun sinyallerini verdi.
Teknik Direktör Adnan Avcu’nun ve yardımcılarının takımın son durumunu görmek, oyuncuların genel performansları hakkında bilgi sahibi olmaları için önem taşıyan ve tüm futbolcuların şans bulduğu maçta atak bir futbol sergileyen Bozokspor, yeni transferlerin de katkısı ile kazanmayı başardı.
Teknik Direktör Adnan Avcu, kazanmaktan çok ortaya konulan futbolu önemsediklerini ifade etti. Takım olarak iyi bir çizgi yakaladıklarını ve bunu lige yansıtmanın önemli olduğunu ifade eden Avcu, “Tabii ki tam anlamıyla hazır olduğumuz söylenemez ama lige kadar açıklarımızı kapatarak, her hattımızla iyi bir takım olduğumuzu rakiplerimize göstermek için ilk maçtan itibaren kalitemizi sahaya yansıtarak sezon başında çizilen hedeflere ulaşmak istiyoruz” dedi. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 15.01.2023 17:11
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