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Bozokspor puansız döndü

Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta Mücadele veren Yozgat Belediyesi Bozokspor Ligin 12. Haftasında Suvermez Kapadokyaspor’a konuk oldu.

19 Aralık 2022 Pazartesi 02:02
Bozokspor puansız döndü

Yozgat Belediyesi Bozokspor gibi üst sıraları zorlayan Nevşehir ekibi şampiyonlukta grubun iddialı takımı Bozokspor’u 3-0 mağlup etti. 

Suvermez deplasmanına galibiyet parolasıyla giden Yozgat Belediyesi Bozokspor ev sahibi ekip karşısında sahaya istediği oyunu yansıtmasına rağmen bulduğu gollük pozisyonlardan yararlanamadı. Ev sahibi ekip yakaladığı pozisyonları gole çevirdi.

İlk devresi 1-0 tamamlanan karşılaşmanın ikinci devresinde ve uzatma dakikalarında 2 gol daha bulan ev sahibi ekip bu galibiyetle puanını 22’ye yükseltirken Bozokspor liderlik yarışında büyük bir kayıp yaşadı. Haber Merkezi

Son Güncelleme: 18.12.2022 17:04
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Bozokspor Puansız Döndü
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