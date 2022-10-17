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Bozokspor kazandı

Yozgat Belediyesi Bozokspor, 2022-2023 Bölgesel Amatör Lig 3’üncü haftasında Niğde Belediyespor’un konuğu oldu. 

17 Ekim 2022 Pazartesi 02:11
Bozokspor kazandı

Mücadele Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs sahasına gerçekleşti. 
Bal ligi deplasman takımı olan Yozgat Belediyesi Bozokspor ve Niğde Belediyespor mücadele edecekleri maç için taraftarları ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs sahasında buluştu. Maçın ilk yarısı zorlu mücadele ile devam etti. Oyuncular topu file ile buluşturmak için ataklar gerçekleştirdi. Yozgat Belediyesi Bozokspor takımı 99 numaralı oyuncusu ile 0-0 eden devam eden beraberliği bozup maçın 30’uncu dakikasında gol attı. Ercan Kuruçay’ın attığı gol ile skor değişti. Yozgat Belediyesi Bozokspor ve Niğde Belediyespor 1-0 olarak maça devam etti. Maçın ilk yarısı Yozgat temsilcisi Yozgat Belediyesi Bozokspor 1-0 galibiyet ile bitirdi. 
İkinci yarının başlaması ile taraftarlar takımlara destek vermek için tezahüratlarını sürdürdü. İkinci yarıda ataklar devam etse bile Yozgat Belediyesi Bozokspor ve Niğde Belediyespor 1-0 skoru değişmedi. Yozgat Belediyesi Bozokspor ve Niğde Belediyespor 1-0 olarak biten maçın kazananı Yozgat temsilcisi deplasman takımı Yozgat Belediyesi Bozokspor oldu. 
»Haber Merkezi

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Bozokspor Kazandı
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