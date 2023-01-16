Bozokspor iyi başladı

Rıza Kayaalp Spor Salonunda oynanan karşılaşmaya rakibi karşısında etkili başlayan Yozgat Belediyesi Bozokspor, ilk yarıyı 13-10 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Yozgat Belediyesi Bozokspor, 1955 Batman Belediyespor’u 32-29 mağlup etti.

Puanını 8’e çıkaran Yozgat Belediyesi Bozokspor, ligin 4’üncü sırasında yer aldı. Yozgat Belediyesi Bozokspor, gelecek hafta cumartesi günü lig lideri Seyhan Belediyespor’a konuk olacak.

Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor Antrenörü Ozan Salep, Ligin ikinci yarısının ilk haftasında Batman Belediyespor ile kendi sahamızda karşı karşıya geldik. Güçlü rakibimizi taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak mağlup ettik. Müsabakaya çok iyi hazırlandık. Aramızdan bazı oyuncular ayrılırken, hedefe yürüyeceğimiz yeni oyuncular da aramıza katıldı. Bizleri maç sonuna kadara destekleyen taraftarlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Gelecek hafta lider Seyhan Belediyespor’a konuk olacağız o maçtan da anlımızın akı ile döneceğimize inanıyorum.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi