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BOZOKSPOR GOL KRALINI GÖNDERDİ!

Yozgat Belediyesi Bozokspor, geçtiğimiz sezonun gol kralı ve grupta bu sezonun en çok gol atan futbolcusu Ercan Kuruçay’ı gönderdi.

03 Ocak 2023 Salı 17:25
BOZOKSPOR GOL KRALINI GÖNDERDİ!

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup’ta mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozokspor, geçen sezon Bölgesel Amatör Ligde 19 maçta 22 gol atarak gol kralı olan ve bu sezon Bozokspor formasıyla çıktığı 13 maçta 11 gol atan Ercan Kuruçay’ı gönderdiği öğrenildi.
Kuruçay’ın, teknik direktör ve sportif direktörün talebi ile takımdan gönderildiği, Bölgesel Amatör Lig 5. Grup’ta şampiyonluk hedefi olan Karabük İdmanyurduspor ile anlaştığı öğrenildi.
KURUÇAY NEDEN GÖNDERİLDİ?
Bu gelişmeler Yozgat kamuoyunda konuşulurken, grubunda şampiyonluğa oynayan Yozgat Belediyesi Bozokspor’un en çok gol atan futbolcusu Ercan Kuruçay’ı neden gönderildiği merak konusu oldu.
Çıktığı son üç maçta rakiplerine mağlup olan Bozokspor’un teknik direktörü ve sportif direktörü görevde kalırken, kötü gidişatın faturasının Ercan Kuruçay’a kesilmesi Yozgat kamuoyunda büyük bir şaşkınlığa neden oldu.
Bu gelişmeler üzerine, şampiyonluğa oynayan Yozgat Belediyesi Bozokspor’un yönetimsel ve teknik kadroda yaşanan sıkıntıların ligin ikinci yarısından önce taraftarları endişeye sevk etti. 
»Haber Merkezi

Son Güncelleme: 03.01.2023 17:25
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BOZOKSPOR GOL KRALINI GÖNDERDİ
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