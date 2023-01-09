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Bozokspor Antalya’da

Yozgat Belediyesi Bozokspor, ikinci etap kamp çalışmalarını yapmak üzere Antalya’ya gitti.

09 Ocak 2023 Pazartesi 02:00
Bozokspor Antalya’da

Ligin ilk yarısını son haftalarda aldığı yenilgilerle istemediği bir yerde kapatan ancak şampiyonluk iddiası en yüksek takımlar arasında gösterilen Yozgat Belediyesi Bozokspor ikinci etap kamp çalışmaları için Antalya’ya hareket etti. 
Yozgat’ta ki bir haftalık kampın ardından genel olarak eksikliklerini gideren Bozokspor, Antalya’da yavaş yavaş ligin havasını soluyacak. Yeni gelecek oyuncuların da deneneceği kampın ardından Bozokspor, bu süreçte en az 4 hazırlık maçı oynayacak.
Yozgat Belediyesi Bozokspor, ikinci etap kamp çalışmalarını yapmak üzere Antalya’ya gitti.
Ligin ilk yarısının bitiminin ardından kendi tesislerinde toplanarak ilk etap kamp çalışmalarını yapan, bu süreç zarfında belirlenen eksiklikleri gidermeye yönelik çalışmalara ağırlık veren Yozgat Belediyesi Bozokspor’da bazı oyuncularla yollar ayrıldı. Ancak bazı oyuncuların genel durumunu görmeden karar vermek istemeyen Teknik Direktör Adnan Avcu’nun Antalya kampında isimlerini açıklayacağı oyuncularla yolların ayrılması bekleniyor.
Yozgat Belediyesi Bozokspor Belek’te yapacağı kamp çalışmalarında teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar üzerinde duracak. Kişisel hataları en aza indirip, lige en iyi şekilde girmek isteyen Bozokspor’un kadrosuna yeni katılacak isimlerin de durumu gözden geçirilecek. Oyuncuların son durumunu gördükten sonra karar verecek olan teknik yönetim, eğer eksiklik görürse bu bölgelere transfer yapılması gündeme gelecek.
Kırmızı Siyahlılar 10 gün sürecek Antalya kampında en az 4 hazırlık maçı yapacak. Yüzlerce takımın kamp yaptığı Antalya’da yapılacak görüşmelerin ardından netleşecek hazırlık maçlarında oyuncuların genel durumu hakkında teknik adamlar ayrıntılı bilgi sahibi olacak. 
Teknik Direktör Adnan Avcu, idmanların tamamında takım içi rekabeti arttırıcı programlara ağırlık verecek. Yeni transferlerin katılması ile birlikte daha artması beklenilen rekabet, giden oyuncuların yanına ya yenilerini ekleyecek, ya da transfer edilen isimlerin durumları göz önüne alınarak ikinci yarı forma şansı bulacak isimler belirlenecek. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 08.01.2023 15:08
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