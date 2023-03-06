Bozokspor'a soğuk duş!

Mücadele öncesinde Kahramanmaraş Merkezli meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

Kırmızı-siyahlı takım Niğde ekibi karşısında 39’uncu dakikada Hakan Çatar’ın golüne engel olamayarak 1-0 geriye düştü. Yozgat Belediyesi Bozokspor’un ikinci yarıda gerçekleştirdiği ataklardan gol sesi çıkmayınca sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. Dakikada Niğde Belediyespor atağında ceza sahası dışından İbrahim Bolat‘ın sert şutunu Bozokspor kalecisi güçlükle kornere çeldi.

19. Dakikada Niğde Belediyespor atağında Muhammet Emin Bolat’ın ceza sahası dışından sert şutunu Bozokspor kalecisi son anda üstten kornere gönderdi.

40. Dakikada gelişen Niğde Belediyespor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Hakan’ın sert şutu filelerle buluştu 1-0

45. Dakikada Bozokspor atağında topla buluşan Cemal’in ceza sahası dışından aşırtma vuruşu üstten farklı şekilde auta gitti.

45 + 3. Dakikada Bozoksporun kullandığı tacı Fırat Merzifonoğlu uzun bir şekilde ceza sahasına gönderdi Niğde Belediyespor defansının kafayla uzaklaştırdı topu önünde bulan Mert Gün’ün sert şutu üstten az farkla auta çıktı.

45 +4. Dakikada Niğde Belediyespor‘un kazandığı serbest atışı kullanan Abdullah Berkay direk kaleye gönderdi top üstten az farkla auta çıktı.

50. Dakikada Bozokspor Atağında Soner Ergençay’ın ceza sahası dışından sert şutunu Niğde Belediyespor kalecisi güçlükle kornere çeldi.

54. Dakikada İsmail Çetin’in taçtan Niğde Belediyespor ceza alanına gönderdiği topa Erdi Yıldırım’ın şutu üsten auta çıktı.

58. Dakikada gelişen Bozokspor atağından İsmail Çetin içe çevirdi topa gelişine Fasolu vuran Mert Gün’ün şutu yan ağlarda kaldı.

61. Dakikada Bozokspor defası arasına bırakılan topla buluşan Hakan Çatar kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleye gönderdi top kaleciden döndü dönen topu Muhammet Emin Polat tamamladı Bozokspor kalecisi meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

65. Dakikada Furkan’ın Bozokspor ceza alanına gönderdiği topla buluşan Abdullah Berk’in şutu farklı auta çıktı.

68. dakikada Soner Ergençay’ın kornerden ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Fırat’ın kafa şutu rakip kalecide kaldı.

Yozgat Belediyesi Bozokspor, aldığı bu mağlubiyetle 31 puanda kalarak ligin 5’inci sırasında kaldı. »Alpaslan Demir