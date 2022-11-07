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Bozok Hentbol çıkışını sürdürdü

07 Kasım 2022 Pazartesi 02:11
Bozok Hentbol çıkışını sürdürdü

Hentbol Erkekler Birinci Ligi A grubunda zirve mücadelesi veren Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor konuk ettiği Sivas Gençlikspor’u 38-34 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. 
İlk 10 dakikalık bölüm karşılıklı atılan goller ile geçerken, 6’ncı dakikaya kadar oyunu 1 sayı farkla önde götüren ev sahibi Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor 7’nc, dakikada 5-4 geriye düştü. Çabuk toparlanan kırmızı siyahlı ekip 10’uncu dakikaya rakibi karşısında 7-6 önde girdi. 15’inci dakikaya kadar iki takımda attıkları goller ile aradaki farkın açılmasına izin vermezken, bu dakikadan itibaren ev sahibi Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor oyuna ağırlığını koydu. Etkili defans ve hücum ile sayı farkını bir ara 3 sayıya kadar yükseltirken ilk 20 dakikayı 14-10 önde tamamladı. Müsabakanın ilk devresi ise 20-17 Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor üstünlüğü ile tamamlandı. 
Müsabakanın ikinci yarısına iyi başlayan kırmızı siyahlı ekip kalecisi İzzet Doğan’ın kurtarışları ile farkı 5 sayıya kadar çıkardı. 40’ıncı dakikaya 25-20 önde giren Yozgat temsilcisi bu dakikadan itibaren oyun disiplininden kopunca konuk Sivas ekibi sayı farkını 2’ye kadar indirdi. 45’inci dakikadan sonra kaleci İzzet’in de devreye girmesiyle hareketlenen kırmızı siyahlılar farkı tekrar 5 sayıya çıkardı 29-24. Oyun kontrolünü ele alan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor 50’nci dakikaya 33-27 önde girdi. Müsabakayı ise 38-34 kazandı. »Haber Merkezi

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Bozok Hentbol çıkışını Sürdürdü
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