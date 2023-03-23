Bozok farklı kazandı

Oyun üstlüğünü elinden bırakmayan temsilcimiz rakibini 6-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

7’nci dakikada Bozokspor köşe vuruşu kazandı. Soner Ergençay’ın kullandığı köşe vuruşunda Abdulkadir Yıldırım’ın kafa vuruşunda topu ağlarla buluşturarak skoru 0-1 yaptı.

16’ncı dakikada orta sahadan gelişen Bozokspor atağında Soner Ergençay’ın ara pasında topla buluşan Erdi Yıldırım ceza sahasına gönderdi Azat Mamuk’un vuruşunda topu ağlarla buluşturdu. 2-0

23’üncü dakikada orta sahadan gelişen Bozokspr atağında sol kanata atılan pasta topla buluşan Cemal Deliktaş ceza sahası dışından kalecinin üstünden topu ağlarla buluşturdu 3-0

37’nci dakikada Bozokspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta İsmail Çetin’in ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Erdi Yıldırım’ın vuruşu gol oldu 4-0

51’inci dakikada sol kanattan gelişen Bozokspor atağında Burak Emre Kayan’ın ortasında topa iyi yükselen Cihan Ak topu ağlarla buluşturdu. 5-0

58’inci dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu Soner Ergençay kullandı. Soner’in isabetli vuruşu üstten auta çıktı.

68’inci dakikada gelişen Eskil Belediyespor atağında Ali Kale ceza sahasına kadar girdi. Ali’nin vuruşu ağlarla buluştu 5-1

75’inci dakikada Bozokspor korner atışı kazandı. Korner vuruşunu Mert Gün kullandı hava topuna iyi yükselen Rıfat topu ağlarla buluşturarak skoru 6-1’e getirdi. »Alpaslan Demir