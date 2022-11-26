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Bozkırın Başakları maça hazır

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda zirve mücadelesi veren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bugün Rıza Kayaalp Spor Salon’unda saat 14.00’da Kırşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. 

26 Kasım 2022 Cumartesi 02:11
Bozkırın Başakları maça hazır

Geçtiğimiz haftayı maç yapmadan geçiren kırmızı siyahlı ekip Pazartesi gününden itibaren Kırşehir Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını dün yaptığı taktik antrenmanı ile tamamlayarak maç saatini beklemeye koyuldu. 
Bugün güçlü rakibi ile oynayacağı müsabakayı kazanmak isteyen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, yeniden üst sıralara çıkmanın hesabını yapıyor. 
Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Başantrenörü Enis Atmaca, ligde son oynadıkları müsabakayı şansız bir şekilde yenildiklerini ancak bugün Kırşehir Belediyespor’u mağlup ederek o müsabakayı telafi edeceklerine inandığını söyledi. 
Taraftarlarının da desteğini arkasına alarak güçlü rakiplerini Yozgat’ta eli boş göndermek isteriklerini dile getiren Atmaca, “Bu sezon ligde kendimize Play-Off hedefi koyduk. Lige iyi bir başlangıç yapıp Samsun temsilcisi ile oynadığımız müsabakaya kadar da namağlup geldi. Samsun müsabakasında ilk yarıyı önde tamamlamamıza rağmen ikinci yarıda şansızlıklar sonucu sahadan mağlubiyet ile ayrılmıştık. Bir haftadır bugün Kırşehir Belediylespor ile oynayacağımız müsabakaya hazırlandık. Güçlü rakibimizi yenebilecek güce sahibiz. Takımım şuana moral ve motivasyol açısından iyi durumda. Sakat oyuncularımız var ancak sol kanat oyuncumuz Zeynep Yüksektepe dışındaki diğer oyuncularımızın müsabakayı oynamalarına engel bir durumları bulunmuyor. Bun nedenle Kırşehir Belediyespor ile oynayacağımız müsabakaya tam kadro çıkacağız ve sahadan da galibiyet ile ayrılacağız. Bize güvenenlerin güvencini boşa çıkarmayacağız” dedi. 
»Haber Merkezi

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Bozkırın Başakları Maça Hazır
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