Bölgesel kış semineri

Düzenlenen seminere Yozgat’tan klasman hakemleri ve klasman gözlemcisi ile katıldıklarını belirten Yozgat İl Hakem Kurulu Başkanı Selami Mete, “Atletik testlere katılan ve başarılı olan, bizleri ulusal ve bölgesel liglerde temsil edecek hakemlerimiz; Süleyman Erkılıç, Eren Şahin, Dursun Zeyrek, Eyüp Özer, Muhammed Buğra Karaca, Mustafa Başol Sorgunlu, Merve Nur Kör ve bölgesel gözlemci Selami Mete’yi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.” dedi.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Yozgat Şube Başkanı Süleyman Erkılıç ise; “Eğitime ve seminere katılan hakem ve gözlemcimiz atletik testleri ve eğitimi başarılı şekilde tamamladılar. Hakemlerimiz ve gözlemcimiz ulusal ve bölgesel müsabakalara hazır, buralarda görev yapacaklar. Yozgat hakemliğini daha üst seviyelere çıkarmaktan ve en iyi şekilde temsil etmekten onur duyuyoruz. TFFHGD Yozgat Şubesi Yönetim Kurulum adına hakemlerimizi ve gözlemcimizi tebrik ediyor, başarılı ve sakatlıksız iyi bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum.” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi