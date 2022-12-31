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“Bölge finallerinde başarılar”

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları müsabakaları basketbol branşında Yıldız Kızlar ve Yıldız Erkekler kategorisinde Osmanpaşa Ortaokulu öğrencileri il birincisi ve ikincisi oldu.

31 Aralık 2022 Cumartesi 02:12
“Bölge finallerinde başarılar”

Celal Atik Spor Salonunda düzenlenen müsabakalar ile ilgili açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Valiliğimiz himayelerinde Müdürlüğümüz koordinesinde yürütülen ESER Projesinin alt projelerinden olan Spor66 kapsamında okulumuz Beden Eğitimi öğretmeni Nimet Tuncer'in öğrencilerimize basketbol aşkını aşılamasının ve yoğun bir antrenman sürecinin ardından Osmanpaşa Ortaokulumuz Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası basketbol branşında katıldıkları müsabakalarda rakiplerini yenerek Yıldız Kızlar kategorisinde İl Birincisi ve Yıldız Erkekler kategorisinde ise İl İkincisi oldu. Okulumuzun yönetici, öğretmen ve öğrencilerini tebrik eder, bölge finallerinde başarılar dileriz.” dedi. »Haber Merkezi

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Bölge Finallerinde Başarılar
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