Celal Atik Spor Salonunda düzenlenen müsabakalar ile ilgili açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Valiliğimiz himayelerinde Müdürlüğümüz koordinesinde yürütülen ESER Projesinin alt projelerinden olan Spor66 kapsamında okulumuz Beden Eğitimi öğretmeni Nimet Tuncer'in öğrencilerimize basketbol aşkını aşılamasının ve yoğun bir antrenman sürecinin ardından Osmanpaşa Ortaokulumuz Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası basketbol branşında katıldıkları müsabakalarda rakiplerini yenerek Yıldız Kızlar kategorisinde İl Birincisi ve Yıldız Erkekler kategorisinde ise İl İkincisi oldu. Okulumuzun yönetici, öğretmen ve öğrencilerini tebrik eder, bölge finallerinde başarılar dileriz.” dedi. »Haber Merkezi