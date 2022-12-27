Boğazlıyan Play-Off’ta

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, yönetimindeki Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor takımı oynadığı futbolun meyvelerini almaya devam ediyor.

Takımı tebrik eden Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor, ligin son maçında Paşaköy Gençlikspor karşısında aldığı galibiyetin ardından BAL ligine yükselme yolcuğunda Play-Off’ta mücadele etmeye hak kazandı. Bundan sonraki karşılaşmalarında Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor’a başarılar diliyoruz. Play-Off’a çıkan takımımız Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor’u, teknik heyetimizi ve oyuncularımızı tebrik ediyor, bizlerden desteğini esirgemeyen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. İlçemizi her alanda, her koşulda en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz.” dedi. »Haber Merkezi