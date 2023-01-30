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Bişekspor’dan gözdağı

Yozgat Birinci Amatör Küme A Grubu’nu Yozgat Gençlerbirliği takımının ardından ikinci sırada bitirerek play-off vizesi alan Turyap Bişekspor, kadrosunu önemli isimlerle güçlendirerek rakiplerine şimdiden gözdağı verdi.

30 Ocak 2023 Pazartesi 02:00
Bişekspor’dan gözdağı

Turyap Bişekspor, kolay rakip olmayacağının sinyallerini verdi. Zorlu müsabakalar öncesinde önemli transferlerle kadrosunu güçlendiren ve idmanlarına aralıksız devam eden Bişekspor, BAL Ligine yükselme vizesi almanın mücadelesini verecek.
Yozgat Amatör Küme ’de yıllarca mücadele etse de en başarılı sezonunu bu yıl geçiren Turyap Bişekspor, gözünü 5 Şubat tarihinde başlayacak olan play-off müsabakalarına dikti.
KOLAY RAKİP OLMAYACAĞIZ
Yozgat Birinci Amatör Küme A Grubu’nu Yozgat Gençlerbirliği takımının ardından ikinci sırada bitiren Bişekspor’un Kulüp Başkanı Seyit Meral kolay rakip olmayacaklarını söyledi. İlk maçları olan Boğazlıyan Sağlıkspor maçına sıkı bir şekilde hazırlandıklarını ve kazanarak seriye iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirten Meral, kendilerini bu zorlu yolculukta yalnız bırakmayan, birçok konuda destek veren Mustafa Sargın’a teşekkür etti. Ligdeki tüm takımların kurum takımı olduğunu, önemli ölçüde destekler aldıklarını belirten Meral, kendi imkânları ile çıktıkları bu yolculukta gelinen noktanın iyi etüd edilmesi gerektiğini söyledi. Altyapı konusunda da çalışmalarının sürdüğünü ve Bişekspor’un mevcut başarılarını kalıcı hale getirmek için çalışmalar yaptıklarını belirten Meral, play-off maçları öncesinde tüm takımlara başarılar diledi. »Haber Merkezi

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Bişekspordan Gözdağı
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