Bir yenisi eklendi

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Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü turnuvalara bir yenisini ekledi. 

02 Ocak 2023 Pazartesi 16:23
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Geçtiğimiz günlerde yurtlar arası futbol, satranç ve voleybol turnuvalarının ardından masa tenisi turnuvası düzenledi.
2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başından beri kendi yurtlarında düzenlenen masa tenisi turnuvasında dereceye giren yurt birincileri ve yurt ikincileri Yozgat Çok Amaçlı Spor Salonunda il birinciliği için yarıştı. 
Kızlar ve erkekler olarak ayrı yapılan kategorilerde il birinciliğini kızlarda Sürmeli Yurdunda kalan Feyza Sude Demir, il ikinciliğini Kınalı Hasan Yurdundan Zehra Özdemir, erkekler dalında il birinciliğini Çamlık Yurdunda kalan Selim Emre, il ikinciliğini ise Ahmet Efendi yurdunda kalan Ahmet Emre kazandı. 
Karşılaşmalar sonrası dereceye giren öğrencilere madalya ve kupaları takdim edildi. Erkeklerde il birincisi olan Selim Emre, “Eğitim ve öğretim yılının başından beri yurtlarımızda çeşitli branşlarda kültürel-sosyal ve sportif faaliyetler düzenlenmektedir. Bu faaliyetler sonucunda ülkemizin her bölgesinden gelen öğrencilerle tanışma ve kaynaşma fırsatı buluyoruz. Bu faaliyetleri düzenleyen gerek yurt müdürlüğüne gerekse İl Müdürlüğüne teşekkür ederim. İnşallah Yozgat’ı en iyi şekilde temsil edeceğiz.” dedi. »Haber Merkezi

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