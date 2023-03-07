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Bilardo turnuvası düzenlendi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerden etkilenen vatandaşlar yararına Yozgat’ta bilardo turnuvası düzenlendi.

07 Mart 2023 Salı 02:00
Bilardo turnuvası düzenlendi

Yozgat özel bir bilardo salonunda bir araya gelen bilardo severler, depremzedeler için turnuva düzenledi. 35 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuva gün boyu sürdü. Turnuva sonunda dereceye giren sporcular, işletme sahibince ödüllendirilirken, turnuvanın tüm geliri de depremzedelere bağışlandı. Düzenlenen turnuvayı sporcular ve bilardo severler yakından takip etti. Toplanan bütün miktarın afetzedelere gönderileceğini belirten işletme sahibi Hakan Solmaz, “Ülkemizde yaşanan afetten dolayı depremden etkilenen vatandaşlarımıza küçük de olsa bir katkımızın olması için işletme olarak bir turnuva düzenledik. Turnuvamız sabah saatlerinde başladı ve akşamın ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Burada katılım sağlayan sporcu arkadaşlarımızdan topladığımız turnuva gelirini bir havuzda toplayıp depremde mağdur olan vatandaşlarımıza bağışlayacağız. Bizim de küçükte olsa desteğimiz olsun diye böyle bir turnuva düzenledik.” dedi. »Haber Merkezi

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Bilardo Turnuvası Düzenlendi
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