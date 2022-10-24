Maçın ilk dakikalarında Yozgat temsilcisi olan Yozgatspor, karşı takımın sahasına hücumlar yaptı. Başkent Şafakspor ataklara karşı defansa geçerek gol fırsatı vermedi. Rakip iki takımın taraftarlarının tezahüratları ile devam eden maçın ilk dakikalarında rekabet artarak 10’uncu dakikasında Başkent Şafakspor oyuncusu 30 numaralı Devrim Cengiz gol attı. Takımının skorunu değiştirip, öne çıkardı. Maç skoru 10’uncu dakikada 1-0 olarak değişti. Maçın ilerleyen dakikaları atakların daha çok gerçekleştiği mücadelede Yozgatspor 1959 FK takımının 10 numaralı oyuncusu Levent Kaya maçı ilk yarıda beraberliğe taşıdı. Levent Kaya 30’uncu dakikada gol atarak skoru 1-1 olarak değiştirdi. Maçın ilk yarısı beraberlik ile bitti.

Maçın ikinci yarısının başlaması ile iki takımın oyuncuları beraberliği bozmak için hücumlar gerçekleştirdi. Rakip takımlar atakları gerçekleştirdiği halde skoru değiştiremedi. İkinci yarının bitmesi ile maç skoru Yozgatspor 1959 FK 1 - Başkent Şafakspor 1 olarak tamamlandı. »Haber Merkezi