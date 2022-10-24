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Beraberlik ile bitti

2022-2023 Bölgesel Amatör Lig’de Yozgat temsilcisi Yozgatspor 1959 FK deplasmana Çubuk İlçe Stadyumuna gitti. Yozgat temsilcisi,  rakip takım Başkent Şafakspor ile Çubuk İlçe Stadyumunda mücadele etti.

24 Ekim 2022 Pazartesi 02:11
Beraberlik ile bitti

Maçın ilk dakikalarında Yozgat temsilcisi olan Yozgatspor, karşı takımın sahasına hücumlar yaptı. Başkent Şafakspor ataklara karşı defansa geçerek gol fırsatı vermedi. Rakip iki takımın taraftarlarının tezahüratları ile devam eden maçın ilk dakikalarında rekabet artarak 10’uncu dakikasında Başkent Şafakspor oyuncusu 30 numaralı Devrim Cengiz gol attı. Takımının skorunu değiştirip, öne çıkardı. Maç skoru 10’uncu dakikada 1-0 olarak değişti. Maçın ilerleyen dakikaları atakların daha çok gerçekleştiği mücadelede Yozgatspor 1959 FK takımının 10 numaralı oyuncusu Levent Kaya maçı ilk yarıda beraberliğe taşıdı. Levent Kaya 30’uncu dakikada gol atarak skoru 1-1 olarak değiştirdi. Maçın ilk yarısı beraberlik ile bitti
Maçın ikinci yarısının başlaması ile iki takımın oyuncuları beraberliği bozmak için hücumlar gerçekleştirdi. Rakip takımlar atakları gerçekleştirdiği halde skoru değiştiremedi. İkinci yarının bitmesi ile maç skoru Yozgatspor 1959 FK 1 - Başkent Şafakspor 1 olarak tamamlandı. »Haber Merkezi 

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Beraberlik Ile Bitti
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