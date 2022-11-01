Belediye’nin gözü yükseklerde

Lige kötü bir başlangıç yapmasına karşılık ikinci haftada ligin favori ekiplerinden Seyhan Belediyespor’u Yozgat’ta mağlup ederek büyük moral bulan ve ligde sükse yapan kırmızı siyahlı ekip bu moral ile çıktığı Van deplasmanında rakibini farklı bir şekilde mağlup ederek yükselişini sürdürdü.

Puan cetvelinde Güneysuspor’un ardından ikinci sırada yer alan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, hafta sonu konuk edeceği Sivas Gençlikspor takımını da mağlup ederek yükselişini sürdürmek istiyor.

Dünü dinlenerek geçiren Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolshor 6 Kasım tarihinde Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda Sivas Gençlikspor takımı ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına bugün başlayacak.

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