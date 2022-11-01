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Belediye’nin gözü yükseklerde

Hentbol Erkekler Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımı Van Erkek Beş Yıldız takımı karşısında aldığı galibiyet ile puan cetvelinde ikinci sıraya yükseldi. 

01 Kasım 2022 Salı 02:11
Belediye’nin gözü yükseklerde

Lige kötü bir başlangıç yapmasına karşılık ikinci haftada ligin favori ekiplerinden Seyhan Belediyespor’u Yozgat’ta mağlup ederek büyük moral bulan ve ligde sükse yapan kırmızı siyahlı ekip bu moral ile çıktığı Van deplasmanında rakibini farklı bir şekilde mağlup ederek yükselişini sürdürdü. 
Puan cetvelinde Güneysuspor’un ardından ikinci sırada yer alan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, hafta sonu konuk edeceği Sivas Gençlikspor takımını da mağlup ederek yükselişini sürdürmek istiyor. 
Dünü dinlenerek geçiren Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolshor 6 Kasım tarihinde Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda Sivas Gençlikspor takımı ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına bugün başlayacak. 
»Haber Merkezi
 

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Belediyenin Gözü Yükseklerde
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