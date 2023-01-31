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Belediye’den itiraz!

Hentbol Erkekler Birinci Ligi A Grubu’nda mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, geçtiğimiz hafta oynanan ve 27-27 berabere tamamlanan lider Seyhan Belediyespor müsabakası sonrasında Türkiye Hentbol Federasyon’una itirazda bulundu. 

31 Ocak 2023 Salı 02:00
Belediye’den itiraz!

Lider Seyhan Belediyespor ile 21 Ocak tarihinde deplasmanda karşı karşıya gelen Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor yönetimi müsabakada kural hatası olduğu gerekçesi ile Türkiye Hentbol Federasyonu’na itirazda bulundu. Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor Başantrenörü Ozan Salep, deplasmanda Seyhan Belediyespor ile oynadıkları müsabakada kural hatası olduğunu bunu nedenle de hazırladıkları dilekçe ile Türkiye Hentbol Federasyon’una itirazda bulunduklarını söyledi. Maçın skorunun ve durumunun Federasyon’un vereceği karar doğrultusunda netleşeceğine dikkat çeken Salep, yaptıkları itirazda, ‘Teknik toplantı aşamasında kulüp Akreditasyon kartı olmayan fakat A,B ve E kartları ile bir şahıs teknik toplantıya katılmış yetkisiz katılım olduğunu düşünmekteyiz. Müsabakanın son 15 saniyesinde Seyhan Belediye Spor kulübü Antrenörü müsabaka devam ettiği hücum yönümüzde sahaya girmiş son saniyelerde yapılan bu hareket engelleme derecesine bakılmadan değişme alanı Talimatları Madde 6 göre cezalandırılması ve tarafımıza 7 metre atışı verilmesi gerekmektedir. Fakat ilgili cezalandırılmadığından kural hatası işlenmiştir. 17 numaralı Yozgat Belediyesi Bozokspor kulübü oyuncusu topu almak için hareketlendiğinde yanındaki 40 numaralı Seyhan Belediyespor kulübü oyuncusu son 9 saniye kala topa ulaşmayı engelleyerek son 30 saniye kuralı gereği cezalandırılmak üzere hakem tarafından oyunun durdurulmasına rağmen ceza davranışından kaynaklı cezalandırılmamıştır. Seyhan Belediye Spor Kulübü oyuncusunun bu davranışı sonunda tarafımıza 7 metre atışı kullandırılmasını. Bir oyunun son 30 saniyesi içerisinde top oyunda değilken, eğer bir oyuncu ya da takım idarecisi rakibin kaleye şut atmasını veya açık bir gol şansı elde etmesini engellemek amacıyla, rakibin bir atış kullanmasını engeller ya da geciktirirse, hatalı oyuncu / idareci diskalifiye edilir ve rakip takım lehine 7 metre atışı verilir. Bu her türlü müdahale için geçerlidir. Bu hususta kural hatası işlenmiş olup; 17 numaralı sporcu Niyazi Bozkurt'un son saniye atışında steps gerekçesiyle sayılmayan 1 golün tarafımıza tescil edilmesini talep etmekteyiz.’  konularına değindiklerini vurguladı. >>Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Belediyeden Itiraz
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