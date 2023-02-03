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Belediye’de son hazırlıklar

Hentbol Erkekler Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor yarın Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda saat 14.00’da Van Erkek Beşyıldız takımı ile oynayacağı müsabakanın son hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile tamamlayarak maç saatini beklemeye koyulacak. 

03 Şubat 2023 Cuma 02:00
Belediye’de son hazırlıklar

Belediyesi Bozok Hentbolspor takımı Başantrenörü Ozan Salep, yarın kendi sahalarında Van Erkek Beşyıldız takımı ile karşı karşıya geleceklerini söyledi. Rakipleri ile oynayacakları müsabakanın son hazırlıklarını bugün yapacakları antrenman ile tamamlayacaklarına vurgu yapan Salep, ‘’Bugün yapacağımız antrenman sonrasında maç saatini beklemeye koyulacağız. Rakibimiz puan cetvelinin son sırasında yer alabilir ancak hiçbir müsabaka oynanmadan kazanılmaz. Bu nedenle yarın Van Erkek Beşyıldız takımı ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlandık. Oyuncularıma rehavete kapılmamaları noktasında da gerekli uyarıları yaptım. Yarın taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak sahadan galibiyet ile ayrılan tarafın bizim olacağımıza inanıyorum.” dedi. »Haber Merkezi

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Belediyede Son Hazırlıklar
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