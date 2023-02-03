Belediye’de son hazırlıklar

Belediyesi Bozok Hentbolspor takımı Başantrenörü Ozan Salep, yarın kendi sahalarında Van Erkek Beşyıldız takımı ile karşı karşıya geleceklerini söyledi. Rakipleri ile oynayacakları müsabakanın son hazırlıklarını bugün yapacakları antrenman ile tamamlayacaklarına vurgu yapan Salep, ‘’Bugün yapacağımız antrenman sonrasında maç saatini beklemeye koyulacağız. Rakibimiz puan cetvelinin son sırasında yer alabilir ancak hiçbir müsabaka oynanmadan kazanılmaz. Bu nedenle yarın Van Erkek Beşyıldız takımı ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlandık. Oyuncularıma rehavete kapılmamaları noktasında da gerekli uyarıları yaptım. Yarın taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak sahadan galibiyet ile ayrılan tarafın bizim olacağımıza inanıyorum.” dedi. »Haber Merkezi