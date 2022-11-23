Beklenmeyen veda

Teknik direktör Alper Yeşil ile yardımcıları Temin Süngürlü ve Serkan Koşar kendi istekleriyle takımdan ayrıldı.

Karar sonrası açıklama yapan Yozgatspor Başkanı Kazım Arslan, “Bugüne kadar Yozgatspor 1959 Futbol Kulübümüze vermiş oldukları emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz. Takımı bu hafta sonu oynanacak olan Hacılar Erciyes maçına sportif direktör Ferudun Dündar hazırlayacaktır. Bu konudaki gelişmeleri daha sonra kamuoyu ile paylaşacağız.” dedi.

“TEŞEKKÜR EDERİM”

Yozgatspor’a başarılar dileyen Alperen Yeşil, “Şahsım ve ekibim adına teşekkür ederim. Yozgatspor’umuz emin ellere emanet edilmiş. Önümüzdeki tüm maçlarda kalbimiz tabii ki Yozgatspor'la olacaktır. Her şey gönlünüzce olsun.” diye konuştu. »Haber Merkezi