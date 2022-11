Basketbol tutkuya dönüştü

Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünde okurken aynı zamanda basketbol oynayan ve mezun olduktan sonra Yozgat’ın merkeze bağlı Osmanpaşa köyü ilk ve ortaokuluna 2019 yılında atanan Nimet Ezgin (29), köy okulunda eline basketbol topu değmemiş öğrenci bırakmamak için çalışmalara başladı. En büyük hayalini gerçekleştirmek için okul müdürü ve diğer öğretmen arkadaşları ile harekete geçen Ezgin’in çabalarıyla kısa sürede tüm okul öğrencilerini basketbol ile tanıştırarak basketbolu öğrencilerinin en büyük tutkusu haline getirdi.

İlk yıllar okulun bahçesinde bulunan tek potayla basketbol çalışmalarını sürdüren Ezgin, okulun her alanını basketbol için kullandı. Okulun içerisinde bulunan iki depoyu ölçüleri tutmasa da basketbol sahasına dönüştürdü. Bu sayede hem içeride hem de havanın durumuna göre okul bahçesinde öğrencileriyle birlikte basketbol antrenmanlarına devam etti. Okulun merdiven basamaklarında öğrencilerine kondisyon antrenmanları yaptırarak öğrencilerinin güç depolamasını sağladı. Öğrencilerine basketbolu sevdirmek ve öğretmek için her ortamı fırsata çeviren Ezgin, 3 yılın sonunda amacına ulaşarak ilk ve ortaokulda okuyan 85 öğrencinin tamamına basketbolu sevdirdi. Ortaokullarda yıldızlar kategorisinde 40 öğrencinin 32’sine basketbol lisansı çıkarılırken 5’ine de atletizm lisansı çıkarıldı.

3 yılın sonunda basketbolda büyük ivme kazanan köy okulu öğrencileri için Yozgat Valiliğinin girişimi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce okul bahçesine bu yılın ortasında standartlara uygun açık basketbol sahası yaptırıldı. Çalışmalarını bu sahada Beden Eğitimi öğretmenleri Nimet Ezgin yönetiminde sürdüren Osmanpaşa İlk ve Ortaokulu öğrencileri, il genelinde düzenlenen okullar arası hazırlık müsabakalarının tamamını kazanma başarısı gösterdi. Yıldız kategorisinde kız ve erkek takımı olarak bu yıl okullar arası basketbol müsabakalarda mücadele edecek Osmanpaşa İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Türkiye geneli müsabakalarda da Yozgat’ı temsil etmek için basketbol çalışmalarını sürdürüyor.

“BASKETBOL İLE SOSYAL HAYATIM DEĞİŞTİ”

Basketbol ile sosyal hayatının değiştiğin söyleyen 8’inci sınıf öğrencisi Semanur Kalmacı, Basketbolla Nimet Hocam sayesinde tanıştık. Basketbola elim değdiğinden beri hayatmış gibi görmeye başladım. Takımın kaptanlığı üstümde olduğu sürece de daha da bir bağlandım basketbola. Okulda aktiviteler yapıyoruz ama en çok da basketbol oynuyoruz. Hazırlık maçına gittik, çok güzel geçti ve kazandık, geldik. Müthiş bir heyecan vardı arkadaşlarımda, müdürümüz de bizi destekledi, çok sağ olsun. Çok şükür iyi bir dereceye geldik, yakında maçlara da çıkacağız, çok heyecanlıyız umarım hep böyle geçer. Basketbolu çok seviyoruz, bu okulda basketbol oynamayan hiçbir arkadaşımız yok. Bir köy okulu olmasına rağmen çok güzel destekler kazandık. En büyük isteğimiz ise kapalı bir salonumuzun olması, olmasa da biz basketbol oynamaya devam edeceğiz.” dedi.

“ŞEKERPANCARIYLA ANTRENMAN YAPTIM”

Hasat zamanı şekerpancarı ile basketbol antrenmanı yaptığını belirten 7’nci sınıf öğrencisi Hanımnur Çelik ise, “Basketbol bizim için çok önemli, hayatımıza geldiğinden beri bana çok fazla şey kattı. Hayatım basketbol sayesinde çok değişti. Durumumuz fazla iyi olmadığı için bizim şekerpancarı tarlamız var. Oraya şekerpancarlarını kullanarak potalara turnike şeklinde, şut şeklinde atışlar yaptım. Onun sayesinde turnikemle şutumu geliştirdim. Nimet hocamızın sayesinde buralara kadar gelebildik ona teşekkürler ediyoruz. Basketbol benim her zaman rüyalarıma kadar giriyor, basketbolu çok seviyorum. En büyük isteğimiz bir tane kapalı salonumuzun olması, eğer olmazsa bile sokaklarda da oynayabiliriz.” şeklinde konuştu.

“BASKETBOL BİR TUTKU”

Basketbolun kendisi için tutku olduğunu vurgulayan Muhammet İlbaş isimli öğrenci ise, “Basketbolu çok seviyorum ve basketbol bizim en büyük tutkumuzdur. Burada her zaman antrenman yapıyoruz ve basketbol öğreniyoruz. Hedefim büyük bir basketbolcu olmak ve derslerimde başarılı olmak.” ifadelerine yer verdi.

"ELİNE TOP DEĞMEMİŞ ÖĞRENCİ KALMADI"

Osmanpaşa İlk ve Ortaokulu’nda her öğrencinin basketbol oynadığını söyleyen Beden Eğitimi Öğretmeni Nimet Ezgin de, "Öncelikle bizim doyum noktamız bu çocukların yüzündeki bir tebessüm. 2019 yılında bu okula atandığımda tek bir hedefim vardı. Eline top değmemiş tek bir çocuk bırakmamak. Çok şükür ki bu hedefe kavuşabildik. Şu an bütün ilkokullarımız ve ortaokullarımızın hepsi müthiş bir derecede basketbol oynuyorlar. Yani çocukların hayallerini bu şekilde süslemek benim en büyük mutluluğum. Gece rüyalarında basketbol gördüklerini söylüyorlar, ben de elimden geldiğince burada kaldığım sürece emek vermeye çalışacağım." diye konuştu.

"OKULUMUZDA LİSANSSIZ HİÇBİR ÖĞRENCİ KALMADI"

Köyde lisansı olmayan öğrenci kalmadığını da belirten Ezgin, "Öncelikle iyi bir sporcu ama ondan önce iyi bir insan olmaları en büyük temennim. Onları ellerine top aldıklarında o yüzlerindeki mutluluğu görmemim de zaten hiçbir yerde bir doyumu, tarifi yok. Köy okulundayız maalesef ki salon imkânımız yok. Bizi dedik ki salonumuz olmayabilir. Bizim elimizde ne imkân varsa onu değerlendiririz dedik. Yazın güneşte kışın soğukta yerdeki karları küredik yine de basketbol oynamaya devam ettik. Ortaokulda 45 öğrencinin 38'i basketbol lisansı geri kalanları da atletizm lisansı var ve yine bu da hedeflerim arasındaydı. Bu okulda lisansız bir öğrenci bırakmamak. Tabii ki de onların akademik başarılarını destekliyoruz ama bunun yanında sportif açıdan da gelişimleri bizim için çok önemli. Bu okulda artık herkes basketbolu çok seviyor" dedi. »İHA