Başkan Yalçın’a ziyaret

Katıldığı her turnuvada gösterdiği başarılarla ilçeyi gururlandıran sporcu ve antrenörler Taner Öztürk ile Tayfun Öztürk'e teşekkür eden Başkan Yalçın, “Değerli sporcumuz Rabia katıldığı her turnuvada başarılarla dönerek bizleri gururlandırmaya devam etmektedir. Göstermiş olduğu performans, yeteneği, azmi ve inancıyla geleceğin başarılı sporcuları arasında olacağına inancımız tamdır. Alınan bu şampiyonluklarda büyük emeği olan sporcumuzu yetiştiren değerli antrenörlerimiz Tayfun ve Taner Öztürk hocalarıma da ayrıca teşekkür ediyor, başarılarının katlanarak devam etmesini diliyorum.” dedi.

Antrenör Tayfun Öztürk ise; “Aldığımız bu başarılarda Belediye Başkanımız Sayın Nezih Yalçın büyük katkısı bulunmaktadır. Bu nedenden ötürü takım olarak sevincimizi Başkanımız ile paylaşmak istedik. Her zaman yanımızda olan Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz.” diye konuştu. »Haber Merkezi