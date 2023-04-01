Başarıyla devam

Başarılı sporcular Wushu Kung Fu Şampiyonası sonrası Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın’ı ziyaret etti.

Katıldıkları her turnuvada üstün mücadele sergileyerek ilçeyi temsil eden sporculardan; Rabia Karadaş B Gençler 60 kg Türkiye Şampiyonu, Levent Uzela A Gençler 60 kg Türkiye Şampiyonu, Eyyüp Kerem Yılmaz B Gençler 56 kg Türkiye İkincisi, Şeymanur Bostan B Gençler 56 kg Türkiye Üçüncüsü, Ömer Kütük B Gençler 42 kg Türkiye Üçüncüsü, Emirhan Seyit Avşar A Minikler 60 kg Türkiye Üçüncüsü olarak şampiyonaya damgalarını vurdular.

Göstermiş oldukları başarıdan dolayı sporcuları ve antrenörleri tebrik eden Başkan Yalçın, “Bizleri gururlandıran sporcularımızı ve antrenörlerimiz Tayfun Öztürk ve Taner Öztürk hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Akdağmadeni Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. Haber Merkezi