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Başarıyla devam

Akdağmadeni Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Antalya’nın Kemer ilçesinde 5- 11 Mart tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Minikler -Yıldızlar - Gençler ve Büyükler Wushu Kung Fu Şampiyonasında büyük başarı elde etti.

01 Nisan 2023 Cumartesi 16:12
Başarıyla devam

Başarılı sporcular Wushu Kung Fu Şampiyonası sonrası Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın’ı ziyaret etti.

Katıldıkları her turnuvada üstün mücadele sergileyerek ilçeyi temsil eden sporculardan; Rabia Karadaş B Gençler 60 kg Türkiye Şampiyonu, Levent Uzela A Gençler 60 kg Türkiye Şampiyonu, Eyyüp Kerem Yılmaz B Gençler 56 kg Türkiye İkincisi, Şeymanur Bostan B Gençler 56 kg Türkiye Üçüncüsü, Ömer Kütük B Gençler 42 kg Türkiye Üçüncüsü, Emirhan Seyit Avşar A Minikler 60 kg Türkiye Üçüncüsü olarak şampiyonaya damgalarını vurdular.

Göstermiş oldukları başarıdan dolayı sporcuları ve antrenörleri tebrik eden Başkan Yalçın, “Bizleri gururlandıran sporcularımızı ve antrenörlerimiz Tayfun Öztürk ve Taner Öztürk hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Akdağmadeni Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. Haber Merkezi

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