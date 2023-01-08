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Başarılı sporcular ödüllendirildi

Akdağmadeni ilçesinde, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Voleybol Turnuvası Küçük Kızlar kategorisinde İl Birincisi olan Atatürk İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Belediye Başkanı Nezih Yalçın’ı ziyaret etti.

08 Ocak 2023 Pazar 02:13
Başarılı sporcular ödüllendirildi

Şampiyon sporcuları Ak Konak’ta misafir eden Başkan Yalçın, “Başta sporcularımıza, sporcularımızın bu kapsamlı turnuvada başarılı olması için her türlü fedakarlığı yaparak emek veren Beden Eğitimi Öğretmenimiz Abdulkadir Uygun hocamıza ve Okul Müdürümüz Mehmet Özen’e teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.  Bizler istiyoruz ki tüm gençlerimiz spor yapsın kendilerini geliştirsin ve başarılı olsun. Akdağmadeni’mizi gururlandıran ve Mart ayında düzenlenecek olan Bölge turnuvasında ilçemizi temsil edecek Atatürk İmam Hatip Ortaokulu’na başarılar diliyorum. İlerleyen dönemlerde öğrencilerimizin başarılarının artarak devam edeceğine inancım tamdır. Akdağmadeni Belediyesi olarak tüm öğrencilerimizin ve sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi. 
»Haber Merkezi

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Başarılı Sporcular ödüllendirildi
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