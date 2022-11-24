Ligde son oynadığı Samsun müsabakasını kaybederek ilk mağlubiyetini alan kırmızı siyahlı ekip Cumartesi günü taraftarlarının da desteğini arkasına alarak Kırşehir temsilcisini yenip Samsun mağlubiyetini telafi etmek istiyor.

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Başantrenörü Enis Atmaca, “Cumartesi günü ligin güçlü ekiplerinden biri olan Kırşehir Belediyespor ile çok zor bir müsabakaya çıkacağız. Bizim gibi zirve mücadelesi veren rakibimiz karşısında ev sahibi takım olma avantajımızı kullanarak sahadan galibiyet ile ayrılmak ve tekrar puan cetvelinin üst sıralarına doğru yükselmek istiyoruz. Bizim birinci hedefimiz Süper Lige yükselme Play-Off grubuna kalmak. Bunu da başaracak güce sahibiz. Ligin ilk yarısında üst üste deplasman müsabakalarına çıktık ve biri dışında bir galibiyet bir de beraberlik almayı başardık. Bu hafta ikinci sırada yer alan Kırşehir Belediyespor’u konuk edeceğiz. Güçlü rakibimiz ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlanıyoruz. Yarın teknik ve taktik çalışmalarımızı tamamlayarak müsabaka saatini beklemeye koyulacağız. Cumartesi günü Rıza Kayaalp Spor Salon’unda saat 14.00’da Kırşehir Belediyespor ile oynayacağımız müsabakaya tüm taraftarlarımızı davet ediyorum. Taraftarlarımızın desteği ile bu müsabakayı kazanacağımıza inanıyorum.” dedi.

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