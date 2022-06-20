Badminton’da ASP başarısı

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Erkek Çocuk Evleri sitesi Müdürlüğü’nde koruma ve bakım altında kalan Ali Şahin ve İkbal Doğanyiğit Badminton Türkiye şampiyonasına Yozgat’ı temsilen katıldılar. İkbal Doğanyiğit Öğretmeni Ceren Duman gözetiminde, Ali Şahin ise Bedminton Antrenörü İrfan Özdemir gözetiminde Ankara’da düzenlenen Türkiye Şampiyonasına katıldı. Gösterdikleri performans ile göz dolduran Ali Şahin ve İkbal Doğanyiğit Türkiye derecesi elde etti. Ali Şahin Türkiye şampiyonu olurken, İkbal Doğanyiğit ise Türkiye 5’incisi olarak Yozgat’ı gururlandırdılar.

BİN 157 ÇOCUK MÜCADELE ETTİ

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kuruluşlarında koruma altında bulunan çocuklar, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen 7’inci Türkiye Badminton Şampiyonası’nda kupa almak için yarıştıklarını söyledi. Neşeli Çocukların psikososyal, bilişsel ve bedensel gelişimlerini desteklemek, arkadaşlık ilişkisi kurmalarına ve etkileşimde bulunmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Badminton Federasyonu Başkanlığının iş birliğiyle organize edilen badminton şampiyonasında kurumlarında koruma altında olan çocukların çok iyi mücadele ederek derece elde ettiklerini belirtti. Badminton sporuyla uğraşan devlet koruması altındaki 545’i kız, 612’si erkek toplam bin 157 çocuğun katılımıyla 57 ilde turnuvalar gerçekleştirildiğini hatırlatan Neşeli, İllerdeki turnuvalar sonucu seçilen 112 kız ve 107 erkek çocuk, Ankara’da düzenlenen Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 7’inci Türkiye Badminton Şampiyonası’nda kupa için yarıştıklarını vurguladı. Müsabakalarda erkeklerde Ali Şahin’in Türkiye birincisi, İkbal Doğanyiğit’in ise Türkiye beşincisi olduğunu hatırlatan Neşeli, Yozgat’ın en iyi şekilde temsil eden iki sporcusunu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Haber Merkezi