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Avantaj yakaladı

Yozgat 1. Amatör Küme Play-Off Liginde üçüncü hafta maçları geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlarla sürdü.

14 Mart 2023 Salı 02:00
Avantaj yakaladı

Sorgun Belediyespor, Çayıralan Esnafspor’u konuk ederken, Divanlı Gençlerbirliği ise Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkpor’u konuk etti.
Bişekspor ise Sarıkaya Belediyespor’un ligden çekilmesi nedeniyle 3-0 hükmen galip sayıldı.
Ligin üçüncü haftasının ilk maçında Divanlı Gençlerbirliği ise Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkpor’u konuk etti. Kırmızı-siyahlı takım Boğazlıyan ekibi ile 6-6 berabere kaldı. Maçın bu skorla bitmesi sosyal medyada ‘plakayı buldular’ şeklinde gündem oldu.
Haftanın bir diğer maçında ise Sorgun Belediyespor, Çayıralan Esnafspor’u konuk etti. Sarı-siyahlı takım Çayıralan ekibi karşısında maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamlandı. İkinci yarıda da her iki takımın geliştirdiği ataklarda gol sesi çıkmadı. Çayıralan Esnafspor’u 1-0 mağlup eden Sorgun Belediyespor önemli bir avantaj elde etmiş oldu. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 13.03.2023 17:28
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Avantaj Yakaladı
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