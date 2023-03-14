Avantaj yakaladı

Sorgun Belediyespor, Çayıralan Esnafspor’u konuk ederken, Divanlı Gençlerbirliği ise Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkpor’u konuk etti.

Bişekspor ise Sarıkaya Belediyespor’un ligden çekilmesi nedeniyle 3-0 hükmen galip sayıldı.

Ligin üçüncü haftasının ilk maçında Divanlı Gençlerbirliği ise Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkpor’u konuk etti. Kırmızı-siyahlı takım Boğazlıyan ekibi ile 6-6 berabere kaldı. Maçın bu skorla bitmesi sosyal medyada ‘plakayı buldular’ şeklinde gündem oldu.

Haftanın bir diğer maçında ise Sorgun Belediyespor, Çayıralan Esnafspor’u konuk etti. Sarı-siyahlı takım Çayıralan ekibi karşısında maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamlandı. İkinci yarıda da her iki takımın geliştirdiği ataklarda gol sesi çıkmadı. Çayıralan Esnafspor’u 1-0 mağlup eden Sorgun Belediyespor önemli bir avantaj elde etmiş oldu. »Haber Merkezi