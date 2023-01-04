Atiye tutulmuyor

Ligde son Elazığ Sosyal Yardımlaşmaspor ile oynadıkları müsabakada rakip fileleri 9 kez havalandıran Atiye Gülseven gol krallığında zirveye oturdu. Ligin ilk yarısının gol krallığı sıralamasında 1 sırada tamamlayan Atiye Gülseven, ligin ikinci yarısında da aynı başarısını sürdüreceğini söyledi. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının milli oyuncusu Güleven, ‘’Ligin ilk yarısında takım olarak çok iyi mücadele etmemize karşılık son haftalarda istediğimiz sonuçları bir türlü alamadık, bu nedenle de devreye 5’inci sırada girdik. Bu sene hedefimiz Play-Off müsabakalarına çıkmak. Bunun içinde ligin ikinci yarısında arkadaşlarım ile birlikte sahada var gücümüz ile mücadele edeceğiz. Ben de gollerimi atmaya devam edeceğim. Bu sene hedefim hem ligimizde gol krallığı yarışında zirvede olmak hem de geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de milli takım forması ile Avrupa ve Dünya şampiyonalarında mücadele etmek’’ dedi.

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