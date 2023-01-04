Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.626,57
ALTIN
1.111,67
DOLAR
18,73
STERLİN
22,50
EURO
19,81

Atiye tutulmuyor

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının başarılı milli oyuncusu Atiye Gülseven tutulmuyor. 

04 Ocak 2023 Çarşamba 02:00
Atiye tutulmuyor

Ligde son Elazığ Sosyal Yardımlaşmaspor ile oynadıkları müsabakada rakip fileleri 9 kez havalandıran Atiye Gülseven gol krallığında zirveye oturdu. Ligin ilk yarısının gol krallığı sıralamasında 1 sırada tamamlayan Atiye Gülseven, ligin ikinci yarısında da aynı başarısını sürdüreceğini söyledi. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının milli oyuncusu Güleven, ‘’Ligin ilk yarısında takım olarak çok iyi mücadele etmemize karşılık son haftalarda istediğimiz sonuçları bir türlü alamadık, bu nedenle de devreye 5’inci sırada girdik. Bu sene hedefimiz Play-Off müsabakalarına çıkmak. Bunun içinde ligin ikinci yarısında arkadaşlarım ile birlikte sahada var gücümüz ile mücadele edeceğiz. Ben de gollerimi atmaya devam edeceğim. Bu sene hedefim hem ligimizde gol krallığı yarışında zirvede olmak hem de geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de milli takım forması ile Avrupa ve Dünya şampiyonalarında mücadele etmek’’ dedi. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Atiye Tutulmuyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaptandan veda
Kaptandan veda
BOZOKSPOR GOL KRALINI GÖNDERDİ!
BOZOKSPOR GOL KRALINI GÖNDERDİ!
Sporculara milli davet
Sporculara milli davet
Kızlardan başarı
Kızlardan başarı
Play-Off heyecanı sürüyor
Play-Off heyecanı sürüyor
İkinci yarı hazırlıkları başladı
İkinci yarı hazırlıkları başladı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim