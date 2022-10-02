Arslan 1 - Köse 0

Hafta sonu oynanan maçlarla Bölgesel Amatör Lig 2022-2023 sezonu başladı.

6. grupta yer alan Yozgat temsilcileri Yozgatspor 1959 FK ile Yozgat Belediyesi Bozokspor ligin ilk haftası mücadele etti.

Mücadele sonunda 1-0 Yozgatspor 1959 FK kazanırken Kazım Arslan’ın yıllardır göstermiş olduğu futbol tecrübesini bu maçta sahalara yansıttığı görüldü. Yüksek bütçeye sahip olan Bozokspor’un ise bütçesi düşük olan Yozgatspor’u yenememesi eleştirellere neden oldu. Belediye Başkanı Celal Köse’nin Yozgatspor’a rakip olarak çıkardığı yüksek bütçeli Bozokspor sahada istediği sonucu alamadı. Maç sırasında Bozokspor’un oyuncularının göstermiş olduğu tavırlardan dolayı neredeyse her oyuncunun sarı kart görmesi dikkat çekti.

Mücadelenin ilk yarısında Yozgat Belediyesi Bozokspor’lu Sergen Çelik’in attığı gol ofsayt gerekçesi ile iptal edildi. İlk yarı golsüz şekilde tamamlandı. İkinci yarıya takımlar hızlı başladı. Yozgat Belediyesi Bozokspor’lu Ercan Kuruçay, direğe takılırken, mavi-beyazlı oyuncular buldukları gol pozisyonlarını kolay harcadı.

Rakibi karşısında daha kontrollü bir oyun oynayan Yozgatspor 1959 FK, 83’üncü dakika da golcü oyuncusu Yunus Nas’ın ayağında bulduğu golle 1-0 öne geçti. Geride kalan dakikalarda Yozgat Belediyesi Bozokspor’lu oyuncuların geliştirdiği ataklardan gol sesi çıkmadı. Mücadele kırmızı-siyahlı takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

BAL sezonuna Yozgatspor 1959 FK üç puan ile başladı. »Haber Merkezi