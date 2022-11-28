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Arka arkaya zafer

Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta yer alan Yozgat Belediyesi Bozokspor, ligin 9’uncu haftasında Mucur Gücüspor ile Bozok Sentetik Dış Sahada karşılaştı.

28 Kasım 2022 Pazartesi 02:11
Arka arkaya zafer

Müsabakanın ilk dakikalarında Yozgat Belediyesi Bozokspor hemen oyuncu değişikliğine gitti.
İlk yarının ortalarında Yozgat Belediyesi Bozokspor 70 numaralı oyuncusu sol kanattan getirdiği topu orta açarak 17 numaralı Bozokspor oyuncusuna gönderdi. 17 Numaralı oyuncu şut vuruşunu gerçekleştirdi fakat top kaleciden sekerek auta çıktı. Müsabakanın ilerleyen dakikalarında Yozgat Belediyesi Bozokspor’un kullandığı köşe vuruşu 97 numaralı oyuncunun kafa vuruşu kaleciden sekerek Bozokspor’un 4 numaralı oyuncusuna gelen meşin yuvarlak şut sonucu ağlarla buluştu. Bozoksğor 1-0 öne geçti.
İlk yarının sonlarına doğru Yozgat Belediyesi Bozokspor’un sağ kanattan getirdiği top 19 numaralı oyuncunun açtığı orta ile Bozokspor 99 numaralı oyuncusunun şutu ile savunma oyuncularında kaldı. Üç dakika uzatılan ilk yarı, 1-0 Bozokspor üstünlüğü ile bitti.
İkinci yarıda Yozgat Belediye Bozokspor’un köşe vuruşu, 55 numaralı Bozokspor oyuncusu gelen topu değerlendirerek karşı takımın kalesi ile buluşturdu. Bozokspor skoru 2-0 öne taşıdı.
İkinci yarının ortalarına doğru Yozgat Belediye Bozokspor 70 numaralı oyuncusu sol kanattan açtığı orta ile getirdiği topa Bozokspor 19 numaralı oyuncunun kafa vuruşu ile birlikte top ağlarla buluştu. Bozokspor farkı açarak skoru 3-0’a getirdi.
İkinci yarının sonlarına doğru Yozgat Belediye Bozokspor’un 99 numaralı oyuncusu orta sahadan getirdiği top ile savunma oyuncularını geçerek Bozokspor 70 numaralı oyuncuya verdiği pas sonucunda oyuncunun şutu direkten sekerek dışarı çıktı.
Son dakikalarda Yozgat Belediye Bozokspor’un 79 numaralı oyuncunun orta sahadan getirdiği topu Bozokspor 99 numaralı oyuncuya attığı pas sonucunda oyuncunun şutu kalecide kaldı.
Müsabaka sonucu 3-0 üstünlük ile bitiren Yozgat Belediyesi Bozokspor haftayı zaferle tamamladı. »Muhammed Üstüntaş

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Arka Arkaya Zafer
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