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Anlamlı pankart

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde, Pazar günü oynan Yozgat Spor 1959 FK ve Niğde Belediyesi Spor maçı öncesi sporcular 'Biz Birlikte Güçlüyüz' yazılı pankart açtı.

05 Aralık 2022 Pazartesi 02:11
Anlamlı pankart

Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta yer alan Yozgatspor 1959 FK, ligin 10’uncu haftasında Niğde Belediyespor’u konuk etti.
‘3Aralık Dünya Engelliler Günü’ dolayısıyla toplumda bir farkındalık yaratmak için Yozgatspor 1959 FK ve Niğde Belediyespor, sporcuları tarafından pankart açıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Yozgat İl Müdürü Abdullah Neşeli, “Her insan bir engelli adayıdır. İl Müdürlüğümüz organizesinde müsabaka öncesi sporcularımız tarafından açılan pankarttan onur duydum. Bugünü toplumumuza iyi bir mesaj olarak vermenin gayretindeyiz. Toplumun her kesimine duyarlı davranışları için teşekkür ediyoruz. Engel değil gülmeye hiçbir engel, sen iste yeter. Hiçbir engel duramaz önünde, başarmak dünyaya bedel!” dedi.
 »Haber Merkezi
 

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Anlamlı Pankart
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