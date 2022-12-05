Anlamlı pankart

Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta yer alan Yozgatspor 1959 FK, ligin 10’uncu haftasında Niğde Belediyespor’u konuk etti.

‘3Aralık Dünya Engelliler Günü’ dolayısıyla toplumda bir farkındalık yaratmak için Yozgatspor 1959 FK ve Niğde Belediyespor, sporcuları tarafından pankart açıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Yozgat İl Müdürü Abdullah Neşeli, “Her insan bir engelli adayıdır. İl Müdürlüğümüz organizesinde müsabaka öncesi sporcularımız tarafından açılan pankarttan onur duydum. Bugünü toplumumuza iyi bir mesaj olarak vermenin gayretindeyiz. Toplumun her kesimine duyarlı davranışları için teşekkür ediyoruz. Engel değil gülmeye hiçbir engel, sen iste yeter. Hiçbir engel duramaz önünde, başarmak dünyaya bedel!” dedi.

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