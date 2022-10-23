Amatörde heyecan devam ediyor

Yozgat 1. Amatör Lig’ in ilk haftası Bişekspor - Sarayspor ile karşılaştı. Bişekspor 4-0 galibiyet ile haftayı tamamladı. 2’ inci haftası İl Özel İdare Spor ile karşılaştı.

Yozgat 2022-2023 futbol sezonu 2’ inci haftası 1. Amatör küme A grubunda yer alan Bişekspor - İl Özel İdare Spor karşılaştı. İki takım sıkı mücadele ile maça başladı. Bişekspor ve İl Özel İdare Spor 0-0 beraberlik ile giden maçta ataklarına devam ederken, Bişekspor oyuncusu 71 numaralı Harun Altuntaş beraberliği bozarak maçın 15’ inci dakikası gol attı. Bu sayede skoru değişti ve Bişekspor 1-0 öne geçti. Gol sonrası maça devam eden rakip iki takım, maçın ilk yarısının bitimine doğru 24 numaralı oyuncu İsa Bıçak takımına bir sayı daha kazandırdı. Skor maçın son dakikalarına doğru değişti ve 2-0 oldu. İlk yarıyı Bişekspor- İl Özel İdare Spor 2- 0 olarak kapattı.

İkinci yarının başlaması ile gerilimli bir maç başladı. Bir yandan maç skorunun değişmesi için atağa çıkan İl Özel İdare Spor oyuncuları, diğer taraftan üstünlüğü kaybetmemek için çabalayan Bişekspor takımı ile maç devam etti. Maçın ikinci yarısında ilerleyen dakikalarda kritik ataklar gerçekleşti. Maç sonucunun değişmemesi ile Bişekspor - İl Özel İdare Spor 2-0 olarak maçı sonlandırdı.

Bişekspor - İl Özel İdare Spor sonrası Kale Gençlik Spor- SHÇEK Spor Bozok dış sahada karşı karşıya geldi.

İki takım kıyasa mücadele ederken, gergin anlar yaşandı. Mücadele eden iki takımda maçın son dakikalarına kadar galibiyet için çabaladı. Son dakikasına kadar açık ara farkı ve galibiyeti elinde tutan SHÇEK Spor kazandı. SHÇEK Spor, oyuncusu Yıldıray Yıldız 4 gol, Eren Konuk ise 1 gol attı. Kale Gençlik Spor ise 1 gol attı. Maç, SHÇEK Spor- Kale Gençlik Spor 5- 1 olarak bitti. »Haber Merkezi