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Aksoyak, şampiyonları sevindirdi

Eski 3x3 Basketbol Milli Takım oyuncusu Hasan Aksoyak, Yozgat’ın Osmanpaşa köyü ilk ve orta okulunda kısıtlı imkânlarla antrenman yaparak basketbolda il birincisi olan öğrencilere spor malzemesi desteğinde bulunarak onları sevindirdi.

07 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
Aksoyak, şampiyonları sevindirdi

Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde Öğretim Görevlisi aynı zamanda eski 3x3 Milli Takım oyuncusu Hasan Aksoyak, 'Topluma hizmet uygulamaları' dersi doğrultusunda başlattığı proje ile Türkiye genelindeki okullara spor malzemesi desteğinde bulunuyor. Bu çerçevede 3 ay gibi kısa bir sürede ülke genelinde 52 ilde 374 okula ulaşan ve ihtiyaca göre çeşitli spor malzemesi desteğinde bulunan Aksoyak’ın son durağı merkeze bağlı Osmanpaşa köyü ilk ve ortaokulu oldu. Osmanpaşa İlk ve Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Nimet Ezgin ile irtibata geçen milli oyuncu Aksoyak, yakın zaman önce basketbolda il birincisi olan kız takımını ziyaret ederek, öğrencilere branş topları, forma gibi çeşitli spor malzemesi hediye etti.
Özellikle kırsaldaki okul öğrencilerine ihtiyaç dâhilinde spor malzemesi dağıttıklarını belirten Hasan Aksoyak, "Okulumuz bünyesinde Topluma Hizmet Uygulamaları dersi çerçevesinde başlattığımız proje ile ülke genelinde okulumuzdan mezun olup çeşitli illerde görev yapan beden eğitimi öğretmenlerimize ve öğrencilerine ihtiyaçları doğrultusunda destek olmaya çalışıyoruz. Onların öğrencilerini üniversitemizde misafir edip sporu sevdirmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde 52 ilde 374 okula spor malzemesi desteğinde bulunduk. Bazı okullarımız bizden takım forması bazı okullar da branş topları isteyebiliyorlar bazıları da bireysel spor malzemeleri isteyebiliyorlar. Okullarımız, öğretmenlerimiz ihtiyaçları doğrultusunda bizlere ulaşıyorlar biz de imkânlar dahlinde onlara destek olmaya çalışıyoruz" dedi. »İHA

Son Güncelleme: 06.01.2023 16:59
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