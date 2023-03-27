Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.031,98
ALTIN
1.212,05
DOLAR
19,09
STERLİN
23,43
EURO
20,59

Aksaray’da 3 puan bıraktı

Bölgesel Amatör Lig 6.grupta mücadele veren temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK Cumartesi günü deplasmanda Eskilgücüspor ile karşılaştı. Kırmızı Siyahlı ekip rakibine 3-2 mağlup oldu.

27 Mart 2023 Pazartesi 02:00
Aksaray’da 3 puan bıraktı

Yozgatspor 1959 FK’yı evinde konuk eden Eskilgücüspor, ilk yarıda 24’üncü dakikada Mehmet Becerir ve 35’inci dakikada Cemil Karakum’un attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
İkinci yarıya biraz daha toplu oyunla başlayan Yozgatspor 1959 FK 55’inci dakikada Eskilgücspor’lu oyuncu Cemil Karakum’un golüne engel olamadı. 70’inci dakikadan sonra oyuna daha fazla hakim olmaya çalışan Yozgatspor 1959 FK 74’üncü dakikada Mehmet Yeniler ve 76’ncı dakikada Mücahit Sivrinin golleriyle skoru 3-2 durumuna getirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca Eskilgücüspor 3-2’lik skorla sahadan 3 puanla ayrılan takım oldu. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Aksarayda 3 Puan Bıraktı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rize’ye mağlup oldu
Rize’ye mağlup oldu
Lige katılmayacak
Lige katılmayacak
Develi’yi eli boş gönderdi
Develi’yi eli boş gönderdi
Mehmet Öztürk ismi verildi
Mehmet Öztürk ismi verildi
Grubu lider tamamladı
Grubu lider tamamladı
Şampiyon Fatma Temel
Şampiyon Fatma Temel
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim