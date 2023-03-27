Aksaray’da 3 puan bıraktı

Yozgatspor 1959 FK’yı evinde konuk eden Eskilgücüspor, ilk yarıda 24’üncü dakikada Mehmet Becerir ve 35’inci dakikada Cemil Karakum’un attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıya biraz daha toplu oyunla başlayan Yozgatspor 1959 FK 55’inci dakikada Eskilgücspor’lu oyuncu Cemil Karakum’un golüne engel olamadı. 70’inci dakikadan sonra oyuna daha fazla hakim olmaya çalışan Yozgatspor 1959 FK 74’üncü dakikada Mehmet Yeniler ve 76’ncı dakikada Mücahit Sivrinin golleriyle skoru 3-2 durumuna getirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca Eskilgücüspor 3-2’lik skorla sahadan 3 puanla ayrılan takım oldu. »Haber Merkezi