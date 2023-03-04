8 günde 3 maça çıkacak

Tüm Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilde büyük yıkımlara, kayıplara neden olan depremler nedeniyle spor organizasyonlarına bir ay gibi bir ara verilmişti. Bölgesel Amatör Lig müsabakaları 1 aylık aranın ardından yeniden başlıyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup ile 7. Grup depremden etkilenen illerdeki takımların lige devam etmemesi kararlaştırılırken, diğer gruplarda ise heyecan kaldığı yerden devam edecek.

Bu kapsamda Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta 31 puanla 5. sırada yer alan Yozgat Belediyesi Bozokspor lig mücedelesine, Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurulu'nun belirlediği yeni maç takvimine göre devam edecek.

Sıkıştırılmış bir fikstür üzerinden maçlarına devam edecek olan Yozgat Belediyesi Bozokspor 8 günlük süreçte birbirinden zorlu 3 maça çıkacak.

Niğde Belediyespor ile 5 Mart Pazar günü evinde karşılacak olan Yozgat Belediyesi Bozokspor, 8 Mart Çarşamba günü ise lider Sincan Belediyespor'un konuğu olacak.

Yozgat Belediyesi Bozokspor 2 zorlu karşılaşmanın ardından ise 12 Mart Pazar günü evinde Yahşihanspor'u konuk edecek. Bozok dış sahada oynanacak olan maç saat 14.00'da başlayacak. »Haber Merkezi