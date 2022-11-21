78'inci dakika galibiyeti

Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozokspor, deplasmanda Develigücüspor ile karşılaştı.

Karşılamanın ilk yarısında Yozgat temsilcisi ve Develigücüspor ataklarda bulundu. İlk yarı 0-0 devam eden maçta iki takımda gol atamadı.

İkinci yarıya hızlı başlayan rakip takımlar ataklarına devam etti. Yozgat Belediye Bozokspor 78'inci dakika da gerçekleşen faul atışını değerlendirip gol attı. Bozokspor oyuncusu Timurcan faulden gelen topu değerlendirip ağlar ile buluşturdu. Bu sayede maç 1-0 oldu. Yozgat Belediyesi Bozokspor 1, Develigücüspor 0 olarak maç bitti. Yozgat Belediyesi Bozokspor galibiyet ile 3 puan daha kazandı. »Haber Merkezi