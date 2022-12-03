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6. grupta kritik hafta

Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta yer alan Yozgat Belediyesi Bozokspor ve Yozgatspor 1959 FK, ligin 10’uncu haftasında hazırlıklarını sürdürüyor.

03 Aralık 2022 Cumartesi 02:11
6. grupta kritik hafta

Pazar günü oynanacak olan karşılaşmalarda Yozgatspor 1959 FK – Niğde Belediyespor’u konuk ederken Yozgat Belediyesi Bozokspor ise Başkent Şafakspor’a konuk olacak. 
Haftanın en kritik müsabakalarından birisi de Talasgücü Belediyespor ile Sincan Belediyespor karşılaşması.
Sincan Belediyespor ile Talasgücü Belediyespor müsabakayı Kayseri Atatürk yan saha da oynanacak.
Pazar günü oynanacak olan maçlarda Sincan Belediyespor, Talasgücü Belediyespor karşılaşmasında mağlup olursa Talasgücü Belediyespor puanını 24’e yükseltecek. Maç sonunda Sincan Belediyespor galip gelirse 3 puan alarak 24 olan puanını 27’e yükselterek liderliğini koruyacak.
Yozgat Belediyesi Bozokspor’un Başkent Şafaksporu yenmekten başka şansı yok. Bozokspor bu hafta galip gelirse hanesine 3 puan yazdırarak 25 puana yükselecek. 
Bu hafta Yozgat Belediyesi Bozokspor, liderlik için mücadele edecek. »Muhammed Üstüntaş
 

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6. Grupta Kritik Hafta
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