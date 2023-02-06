3 puanla döndü

Yozgat Belediyesi Bozokspor ligdeki iddiasını sürdürmek, üst sıralardan kopmamak için final niteliğindeki bir maçtan kayıpsız dönerek taraftarının yüzünü güldürdü.

Haftaya 28 puanla beşinci sırada giren ve en yakın takipçisi Hacılar Erciyes Takımı ile deplasmanda, oldukça kötü bir zeminde karşı karşıya gelen ekibimiz, genel olarak üstün olduğu maçı Rıfat'ın ikinci yarıda attığı golle 1-0 kazanmayı başardı. Her dakikası büyük bir mücadeleye sahne olan, her iki takımın da defans güvenliğini elden bırakmadığı maçta gol pozisyonu adına da kısırlık yaşandı. Kalesinde fazla pozisyon vermeyen, verilen pozisyonları da savuşturmayı başaran ekibimiz galibiyet golünü bulduktan sonra daha dengeli bir oyun sergiledi. Ligdeki konumunu tayin edecek kadar büyük önem taşıyan maçtan 3 puanla dönerek 1 maç fazlasıyla dördüncü sıraya yerleşen ekibimiz, yarın oynanacak iki maçta rakiplerinin alacağı sonuçları beklemeye başladı. »Haber Merkezi