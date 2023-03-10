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3 puanı Başkentte bıraktı

Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta yer alan temsilcimiz Yozgat Belediyesi Bozokspor, ligin 17’inci haftasında deplasmanda Sincan Belediyespor’a konuk oldu.  

10 Mart 2023 Cuma 02:00
3 puanı Başkentte bıraktı

Kırmızı-siyahlı takım Başkent ekibini 2-0 mağlup oldu. Aldığı bu mağlubiyet sonrasında şampiyonluk hedefinden uzaklaşan Yozgat Belediyesi Bozokspor, 3. Lig umutlarını, hayallerini bir başka bahara bıraktı.
Hafta başında Teknik Sorumlu Adnan Avcu ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlı takım Sincan Belediyespor maçına Teknik Sorumlu Harun Dişlitaş yönetiminde çıktı. Şampiyonluk umutlarını ileriye taşımak için Başkent ekibi karşısında mutlak galip gelmesi gereken Yozgat Belediyesi Bozokspor, lider Sincan Belediyespor ile arasındaki puan farkını 10’a çıkardı. »Haber Merkezi

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3 Puanı Başkentte Bıraktı
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