3 bronz madalya

Atletizm antrenörü Adem Öksüz, sporcularının 3 Türkiye üçüncülüğü kazanmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Şampiyona öncesi iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve bu çalışmalarının karşılığını aldıklarını vurgulayan Öksüz “1-2 Şubat tarihlerinde Bursa'da düzenlenen şampiyonaya ülke genelinden 1152 atlet katıldı. Sorgun'dan 16 sporcu ile katıldığımız turnuvada, gülle atma branşında Nisa Pekyürek, 3 bin metre yürüyüşte Muhammed Turgut Öztürk, üç adım atma branşında Mahmut Tekin bronz madalya aldı. Şimdi hedefimiz önümüzdeki şampiyonalarda birincilik kürsüsüne çıkmak." dedi. »AA