3-2 mağlup etti

Yozgatspor 1959 FK aldığı bu galibiyetle hanesine 3 puan ekleyerek 16 puana yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
Dakika 1: Hızlı gelişen Kırıkkale Yahşihanspor atağında sağ kanatta topla buluşan Ali İhsan Değerli’nin ceza alanı içerisinde gönderdiği topa Ziya Güven dokundu. Top kaleci Ayhan Kurt’ta kaldı.
Dakika 6: Yozgatspor, rakip ceza alanı üzerinde serbest vuruş kazandı. Celal İpek’in kullandığı atış üstten auta çıktı.
Dakika 10: Ani gelişen Kırıkkale Yahşihanspor atağında Sefa Coşkungönül topla buluştu. Ceza alanı üzerinden kaleyi gönderdiği sert şut kaleci Ayhan Kurt’un ellerinde kaldı.
Dakika 14: Hızlı gelişen Yozgatspor atağında ara pasıyla topla buluşan Hüseyin Akman ceza alanı içerisine girdi. Sol çaprazdan kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu. 1-0
Dakika 20: Yozgatspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta Hüseyin Akman kale çizgisine kadar indi. Penaltı noktasına gönderdiği topu Bora Bayraktar aşırtma vuruşla ağlara gönderdi. 2-0
Dakika 20: Kırıkkale Yahşihanspor’dan Şükrü Ali Danışan orta sahada topla buluştu. Yaklaşık 30 metreden kaleye gönderdi top ağlarla buluştu. 2-1
Dakika 27: Kırıkkale Yahşihanspor’un kazandığı serbest atışı Ziya Güven kullandı. Penaltı noktası üzerinde Murat Usta’nın kafa vuruşunu kaleci Ayhan Kurt yumruklarıyla kornere çeldi.
Dakika 36: Kırıkkale Yahşihanspor’dan Murat Usta topla fazla oynayınca Hüseyin Akman kaptı. Ceza alanı içerisine girdi. Kaleye paralel gönderdiği topu Özgür Demir ağlara gönderdi. 3-1
Dakika 40: Yozgatspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Yasin Bakacak’ın ceza alanı içerisine gönderdiği topu Özgür Demir kafa ile tamamlamak istedi. Top kaleci Yusuf Karayel’de kaldı.
Dakika 41: Kırıkkaye Yahşihanspor’un geliştirdiği atakta Sefa Coşkungönül’en vuruşu kaleci Ayhan Kurt’un ellerinde kaldı.
Dakika 43: Hızlı gelişen Yozgatspor atağında Mert Canpolat orta sahadan aldığı topla ceza alanına kadar geldi. Yerden kaleye gönderdiği topu kaleci Yusuf Karayel’in son anda dokunarak kornere çeldi.
Dakika 50: Karşılamanın ikinci yarısına konuk ekip hızlı başladı. Bu dakika Kırıkkale Yahşihanspor’un kazandığı serbest atışı Ziya Güven kullandı. Mustafa Can Bozyel kafa ile topu ağlara gönderdi. 3-2
Dakika 53: Kırıkkale Yahşihanspor kalecisi Yusuf Karayel’in uzaklaştırmak istediği top Hüseyin Akman’ın önünde kaldı. Hüseyin Akman’ın aşırtma vuruşu auta çıktı.
Dakika 65: Kırıkkale Yahşihanspor atağında Sefa Coşkungönül sağ kanattan topu getirdi. Kale içerisine çıkardığı topa Uğur Kütük dokundu. Yozgatspor kalecisi Ayhan Kurt topu çelmeyi başardı. Dönen topu Alaattin Tunç tamamlamak istedi. Kaleci Ayhan Kurt bu topu da çıkarmayı başardı.
Dakika 80: Yozgatspor sol kanattan geliştirdiği atakta Hüseyin Akman’ın kale içerisine gönderdiği topa Levent Kaya dokunamadı. Haber Merkezi