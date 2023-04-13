Spor yapmanın faydalarının, hayat kalitesini arttırmaktan daha fazlası olduğunu söyleyen uzmanlar, düzenli olarak yapılan fiziksel faaliyetlerin hem psikolojik hem de bedensel gelişim için önemli olduğu konusunda uyarıyor. Uygun şekilde yapılan her egzersiz, yürüyüş, koşu, idman ve yapılan spor aktiviteleri vücudumuzun direncini, esnekliğini ve çevikliğini arttırıyor. Bu da sağlıklı ve mutlu bir yaşamı beraberinde getiriyor. Günde sadece yarım saat yürüyüş, koşu, fiziksel aktivitelere vakit ayırarak daha sağlıklı bir yaşam elde edildiği konusuna dikkat çekiliyor.

İnsan vücudunu disipline sokan, düzenli spor yapmak için 5 neden şu şekilde sıralanıyor;

Yüksek kolestrolü düşürüyor.

Özgüveni arttırıp kaygı ve stresle başa çıkmayı sağlarken, vücudumuzda mutluluk hormonu olan endorfin salgısını yükseltiyor.

Kas kitlesini ve dayanıklılığı arttırıyor, kan dolaşımını iyileşmesine katkı sağlayarak varis problemleri yaşayanların derdine çare oluyor.

Yaşlanmanın getirdiği yorgunluk ile kas ve kemik erimesinin neden olduğu, merdiven çıkmakta güçlük çekme, denge kaybı, güçsüzlük, gibi sorunlara karşı koruyor

Kan şekeri oranını düzenliyor, zamanla kalbi daha dirençli hale getirip, fiziksel efor sırasında daha az yorulmayı sağlıyor.

Spor yaparken düzenli beslenmenin de öneminin altını çizen uzmanlar egzersiz sürecinde uyku kalitesi konusunda da dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Duygucan Yüksel Baloğlu